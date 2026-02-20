Detenido un hombre acusado de asesinar a su mujer y herir de gravedad a su suegra en Sarriguren (Navarra)

Las consecuencias En lo va de año, han sido asesinadas el triple de mujeres víctimas de la violencia machista que en el mismo periodo de 2025.

Un hombre ha sido detenido en Sarriguren, Navarra, por el presunto asesinato de su esposa con un arma blanca y por herir gravemente a su suegra. El incidente ocurrió a las 19:30 horas en una vivienda de la calle Reino de Navarra. La Policía Local del Valle de Egüés realizó la detención, mientras que la Policía Foral lleva a cabo la investigación. El juez ha decretado el secreto del sumario. El Ayuntamiento del Valle de Egüés ha convocado una reunión para condenar el asesinato. El 016 ofrece atención a víctimas de violencia machista las 24 horas en 52 idiomas.

Un hombre ha sido detenido en Sarriguren, en la localidad navarra del Valle Egüés, acusado de asesinar a su mujer con un arma blanca y de herir de gravedad a su madre -suegra de la víctima-, han informado a 'EFE' fuentes cercanas a la investigación.

El suceso ha tenido lugar esta tarde, en torno a las 19:30 horas, en una vivienda de la calle Reino de Navarra. La detención ha sido llevada a cabo por la Policía Local del Valle de Egüés, aunque la investigación corre a cargo de la Policía Judicial de la Policía Foral.

El juez encargado del caso ha decretado el secreto del sumario, por lo que de momento no se conocen más datos del suceso. El Ayuntamiento del Valle de Egüés ha convocado una reunión de su Junta de Portavoces este sábado a las 10:00 horas, en la que se espera que se apruebe una declaración institucional de condena del asesinato.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

