¡Medalla de bronce para Ana Alonso y Oriol Cardona en relevos mixtos de esquí montaña!

El binomio, que ya consiguió por separado un bronce y un oro el pasado jueves, conquistan una nueva medalla olímpica en los Juegos Olímpicos de Invierno.

La pareja española consigue una nueva medalla olímpica en la modalidad de relevos mixtos de esquí montaña después de una prueba frenética en la que Francia se llevó el oro y Suiza, la plata. El combinado español tuvo que esperar para celebrar el bronce debido a una penalización sobre Ana Alonso en una de las transiciones.

Aún así, la sanción solo fue de tres segundos y eso no fue suficiente para que Estados Unidos le quitara el tercer puesto a España. Los norteamericanos quedaron a nada más y nada menos que diecisiete segundos de la pareja española por lo que, a pesar del castigo, no hubo sorpresa de última hora.

España confirma así su tercera y cuarta medalla olímpica después del bronce de Alonso y el oro de Cardona el pasado jueves. Esta es ya la mejor actuación de unos deportistas españoles en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Tanto Ana como Oriol firmaron una carrera sensacional. Unos pocos segundos les separaron de la plata que consiguió Suiza.

Francia no dio prácticamente opción y lideró la carrera de principio a fin. Aún así, el mérito de conseguir una nueva medalla olímpica hizo que tanto Alonso como Cardona no pudieran contener las lágrimas de la emoción dejando una imagen histórica para deporte español.