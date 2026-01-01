"Marc es uno de ellos"
El jefe de Honda se deshace en elogios hacia Marc Márquez
El team manager de Honda, Alberto Puig, ha explicado que el noveno título del ilerdense ha sido "un hito histórico".
En el documentar 'Volver' de 'DAZN', Alberto Puig tiene un papel importante como antiguo jefe de Marc Márquez en Honda.
El team manager sufrió de primera mano el calvario del de Cervera, que tuvo que pasar hasta cuatro veces por quirófano tras su caída en Jerez 2020.
Y es por ello que verle ganando su noveno Mundial en Motegi, el Gran Premio de 'casa' para la marca japonesa, fue más que especial.
"Porque nosotros necesitábamos un podio y en Japón mejor que en ningún otro sitio. Y Marc también quería ganar el Mundial cuanto antes y tocó en Japón. Con lo cual coincidimos todos en el podio", ha explicado.
Además, destaca la capacidad de resiliencia de Marc: "En ese momento, todo su proceso, dice 'ahora tiene sentido esto'. Estás en paz. No podía más, no lo podía hacer. Te demuestra la cabeza y el corazón que tiene".
Es por ello que le sitúa en el olimpo del deporte: "Yo lo considero un hito histórico, ya no en el mundo de la moto, a nivel mundial, en los deportes. Gente que se ha retirado, ha vuelto, y ha vuelto otra vez siendo lo que era. Pero de estos hay muy pocos, y Marc es uno de ellos".