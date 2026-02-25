Ahora

"Bezzecchi, Bagnaia o su hermano Álex"

La llamativa petición de un piloto de Honda para destronar a Marc Márquez

Stefan Bradl, a pesar de ver al ilerdense como gran favorito para el Mundial, considera que "los pilotos tienen que ponerse de acuerdo sobre quién desafía a Marc".

Marc MárquezMarc MárquezGetty

Este fin de semana arranca el Mundial de MotoGP en Tailandia y Stefan Bradl, un clásico de la categoría en la última década, ha analizado lo que espera del campeonato de 2026.

El expiloto de la categoría reina y probador de Honda afirma que Marc Márquez, el vigente campeón, es el gran favorito para revalidar el título.

"Apuesto por Marc Márquez porque es el piloto más inteligente y el mejor en gestión de carreras", ha explicado en 'Servus TV'.

Bradl también apunta a quién será su gran rival: "Bezzecchi y Aprilia han ganado mucha confianza en los Test, también en la anterior temporada, y son claramente la segunda fuerza más fuerte detrás de Ducati".

Eso sí, hace una llamativa petición a los rivales del eneacampeón del mundo: deben ponerse de acuerdo para incomodar de verdad al '93'.

"Los pilotos también tienen que ponerse de acuerdo sobre quién desafía a Marc al final. Si es Bezzeccchi, vuelve Bagnaia o viene su hermano Álex", ha zanjado.

