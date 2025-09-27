La preocupante reflexión del médico de MotoGP sobre el estado de Jorge Martín: "Llueve sobre mojado"

El doctor Ángel Charte, jefe del cuerpo médico de la competición, ha analizado la situación que ahora mismo vive Martín tras su dura caída en la 'sprint' del Gran Premio de Japón.

Jorge Martín sigue viviendo un auténtico calvario con las lesiones. El vigente campeón de MotoGP ha vuelto ha sufrir un accidente que le ha dejado severas dolencias físicas. Lo más preocupante ha sido la confirmación de la fractura de la clavícula derecha de Jorge en una acción muy desafortunada.

El madrileño ha tomado la primera curva tras la salida por el interior y, justo después, ha perdido el control de su Aprilia llevándose por delante a su compañero de equipo Marco Bezzecchi. Nada más levantarse tras la caída, Jorge se ha llevado la mano a la clavícula dando pistas de dónde se había hecho daño.

Aprilia ha emitido un comunicado minutos después confirmando una fractura en esa zona. El doctor Ángel Charte, jefe del equipo médico de MotoGP, ha evaluado ha Martín y tras ello ha valorado el estado del piloto español: "Con Martín parece que llueve sobre mojado".

"Desafortunadamente, en la caída ha hecho una fractura de la clavícula derecha del tercio medio, completamente desplazada y ahora lo he desplazado al hospital para hacer un TAC para que esa parte del desplazamiento no roce un poco la zona pulmonar. Él está consciente, estable, todo bien, con un poco de sedación por el dolor", ha asegurado Charte en unas declaraciones para los micrófonos de 'DAZN'.

El doctor también ha confirmado que Jorge deberá pasar por quirófano, algo que con casi total seguridad le hará perderse el resto de la temporada: "Esperaremos a que llegue el TAC, decidiremos dónde se va a querer operar que seguramente lo hará en el Universitari Dexeus".