Quartararo explota como nunca contra Yamaha: "Esto es inaceptable"

Ninguna Yamaha pudo pasar del decimoquinto puesto en el Gran Premio de Austria y Fabio se muestra muy enfadado: "Ridículo".

La puesta en escena de Yamaha en el Gran Premio de Austria fue "ridícula". Así la calificó Fabio Quartararo, el líder del equipo. El francés ha explotado como nunca contra los suyos. Nunca se le había visto así a pesar del pobre papel de la marca en lo que va de temporada.

En palabras que publica 'Motosan', Quartararo carga contra Yamaha: "Es inaceptable ver cuatro Yamahas en los últimos cuatro puestos. Es ridículo".

Finalizó el Gran Premio de Austria "sin aprender nada": "Personalmente, creo que estos días han sido inútiles porque siento que me voy de Austria sin haber aprendido nada".

Y el dato de sus adelantamientos en carrera fue sonrojante. Hasta él lo destacó: "El único adelantamiento que he hecho ha sido a otra Yamaha, la de Miller". Jack acabó la prueba en decimoctavo lugar.

Los resultados de Yamaha

Sólo Fabio pudo sumar puntos. Fue decimoquinto y se quedó con un puntito. Por detrás de él asomaron Álex Rins, Oliveira y Jack Miller. Seguramente uno de los peores resultados de la historia de la marca japonesa.