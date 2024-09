Durante la previa del Gran Premio de San Marino de MotoGP y antes de cualquier pregunta, Pecco Bagnaia ha querido disculparse con Álex Márquez por el duro ataque que vertió sobre el español tras el choque entre ambos en Aragón.

"Quiero pedir perdón a Álex, porque las hice después de una situación en la que estaba muy enfadado. Estoy triste con lo que ha pasado. Me salieron palabras fuertes", ha señalado el italiano en declaraciones a 'Dazn'.

"Nunca quise decir que él me había tirado aposta. Su defensa fue bastante dura, como es normal cuando estás luchando por una tercera plaza", ha añadido.

Eso sí, Bagnaia cree que aunque perdiera las formas, sí tenía razón al afirmar que el pequeño de los Márquez podría haber evitado el choque.

"No cambio mi idea sobre lo que ha pasado, porque al final se podía evitar quitando gas, pero es lo que ha pasado. Sólo quería pedir perdón a Álex por mis palabras y ya está", ha zanjado.

Perdón con matices de un Bagnaia que con el '0' en Aragón perdió el liderato en favor de Jorge Martín... y metió de lleno en la pelea a Marc Márquez. De hecho, desde el equipo del líder ven al octocampeón con serias opciones de ganar.

