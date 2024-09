"Los Márquez contra los 'Rossi Boys'". Es uno de los titulares de la prensa italiana después de que Pecco Bagnaia y Alex Márquez chocaran en el Gran Premio de Aragón. Y el expiloto Marco Melandri ha explicado el motivo del enfado del bicampeón de MotoGP.

Tiene claro que la reacción de Pecco es "porque chocó contra un Márquez": "Pecco presionó tanto en sus declaraciones porque del otro lado había un Márquez. No era Marc, pero seguía siendo Márquez...".

"2025 ya ha comenzado. Serán compañeros en Ducati: la guerra psicológica ha comenzado. Pero la verdad es que los Márquez siempre consiguen que la gente hable de ellos. Sin los Márquez, y sin Marc en particular, MotoGP correría el riesgo de resultar aburrido", dice el que fuera subcampeón de MotoGP.

Eso sí, apuesta por un "incidente de carrera": "Estaban luchando por el tercer puesto. A Alex Márquez no le pasa a menudo y estaba decidido a no renunciar a nada. Pecco, por el contrario, se jugaba puntos importantes y quizás podría haber tenido un poco más de precaución, dejando unos centímetros de espacio, pero la verdad es que los corredores no esgrimen estos argumentos. Pecco vio la oportunidad de adelantar y lo intentó, porque cuando estás en carrera no piensas que quizás puedas hacerlo un poco más tarde. Fue un accidente de carrera".

La victoria de Márquez en Aragón

Sobre la doble victoria de Márquez en Aragón (sprint y carrera), Melandri alucina con su nivel: "Pertenece a otra época y en condiciones como las de Aragón, con corredores de hoy que han encontrado un asfalto impredecible, Marc Márquez ha sabido marcar la diferencia. Los hombres del equipo Gresini también estuvieron muy bien: fue un fin de semana perfecto".

"Asfaltar la pista dos días antes y luego enviar a los pilotos de MotoGP a correr allí es un escándalo. Parecía que todo el mundo andaba sobre cáscaras de huevo, excepto Marc, que allí es de otro planeta. Y luego el asfalto sucio se sale del rumbo. ¿Estamos bromeando? Es realmente peligroso. Además de Pecco, otros también patinaron en la salida, un peligro que si te caes ocurre un desastre", sentencia.