Era de esperar que tras el cero en el Gran Premio de Aragón, con lo que conlleva en la lucha por el Mundial de MotoGP, Pecco Bagnaia iba a culpar a Álex Márquez de su accidente en MotorLand.

El italiano, antes de que Dirección de Carrera dictaminase que era un simple lance, ha ofrecido su visión de lo sucedido en 'DAZN'.

"Cuando nos hemos juntado, he sentido que ha dado un golpe de gas, por lo tanto, ha acelerado y buscado el contacto", ha arrancado el de Ducati.

"Viendo los datos, no ha cortado gas, era entre el 40 y el 60 por ciento, hasta que no se ha caído", ha añadido.

Seguidamente, ha pasado al ataque: "Me ha echado fuera. Es una cosa inaceptable y peligrosa que alguien haga maniobras como esta. Normalmente, piensas en evitar los contactos, pero alguno no lo piensa así y lo he notado".

"Ni me ha mirado a la cara, con lo que se entiende bien al personaje. Normalmente, cuando un piloto te toca de esta manera, luego te pide perdón, pero, en cambio, él me ha mandado a cierta parte", ha zanjado Bagnaia.

Cabe reseñar que de los pilotos que se han manifestado, tan solo Oliveira ha culpado a Márquez. Tanto Jorge Martín como Marc han dado la razón al '73'.