Tras salir como líder de Aragón y centrado en el objetivo de llegar a Aprilia como campeón del mundo, Jorge Martín ha concedido una entrevista a 'Dazn' en la que ha tratado varios aspectos.

Además, de recordar cómo lidió y reaccionó con la decisión de Ducati de optar por Márquez como compañero de Bagnaia para 2025, el subcampeón del mundo ha respondido a una recurrente pregunta de esta temporada.

¿Quién es el mejor, Marc, Pecco o él? En primer lugar, martín ha destacado que son cuatro los pilotos que están por encima del resto.

"Es muy difícil. ¿Qué se refiere ser el mejor piloto? Es que es muy ambiguo, es muy difícil, hay mucho nivel, los cuatro que estamos ahí en la pelea, los cuatro con la Ducati, Pecco [Bagnaia], Marc [Márquez], Enea [Bastianini] y yo estamos un paso por delante, eso está claro", ha señalado.

Sobre quién está por encima, Jorge considera que él: "En la actualidad, quizá parece prepotente, pero yo creo que soy el mejor piloto que hay".

"Tengo que pulir cosas, trabajar y mejorar, eso es algo en lo que no tengo que parar nunca, porque si no, al final, en medio año te vas del primero al octavo, pero creo que soy el más rápido que hay, y lo demuestran los números, no es que lo diga yo", ha explicado.