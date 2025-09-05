La confesión de Jorge Martín sobre una posible lucha con Márquez: "Ahora mismo, no tiene..."

El madrileño es consciente del dominio de Márquez y de lo complicado que es a estas alturas de temporada interrumpir con la tremenda racha de victorias del de Cervera.

Marc Márquez encara el Gran Premio de Catalunya con el objetivo de intentar generarse un 'match ball' y tener la oportunidad de proclamarse campeón matemáticamente en el próximo Gran Premio de Italia en el circuito de Misano, casa de Valentino Rossi.

El de Cervera, consciente de que no es su circuito favorito, ya ha asegurado que no se precipitará aún sabiendo que es su objetivo prioritario. Tras una racha de siete dobletes consecutivos, nada ni nadie parece ser lo suficientemente fuerte como para parar al ocho veces campeón del mundo.

Jorge Martín, antes de comenzar la temporada, era uno de los pilotos que podía intentar luchar contra Marc. Sin embargo, sus múltiples operaciones e intervenciones le sacaron de la lucha por el título. En el pasado GP de Hungría, Jorge volvió a sentirse competitivo y cruzó la línea de meta en cuarta posición habiendo remontado desde la decimosexta.

A pesar de su buen momento, Jorge se rinde a Márquez: "Lo que ha hecho Marc es increíble, para mi constituye un grandísimo ejemplo. Siempre me fijo en los mejores pilotos y de mayor talento, y si mejoran su nivel es mejor para mi, porque eso hace que suba mi listón y mis limites. Ahora es el hombre a batir y trataré de continuar trabajando para ir cerrando la distancia".

"Lo de Marc es muy difícil de igualar, mucho. Puede haber campeones o no, pero lo difícil es estar ganando campeonatos como lo está haciendo él, básicamente sin rival, ahora mismo no tiene rival", reconoció el vigente campeón en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.