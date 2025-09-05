Detienen en Castelldefels a un violador que asaltaba con gran violencia a sus víctimas disfrazado con peluca, bigote y gafas de pasta

Los detalles El agresor cometió, presuntamente, ambas violaciones en Gavà entre octubre de 2024 y enero de este año. La Policía le define como un agresor serial, singular y altamente peligroso.

Los Mossos d'Esquadra han arrestado en Castelldefels, Barcelona, a un violador serial que se disfrazaba para atacar violentamente a sus víctimas, amenazándolas con armas blancas y de fuego. El agresor, descrito como singular y altamente peligroso, está vinculado a dos agresiones sexuales en Gavà entre octubre de 2024 y enero de 2025. Utilizaba disfraces para evitar su identificación, pero la Policía científica logró confirmar su participación en los crímenes. Arrestado el 2 de septiembre, enfrenta cargos por agresión sexual, lesiones, tenencia ilícita de armas y robo con violencia. Actualmente, está bajo disposición judicial.

Los Mossos d' Esquadra han detenido en Castelldefels, en Barcelona, a un violador que se disfrazaba con gorro, peluca, gafas y bigote postizo para asaltar con gran violencia a sus víctimas, a las que además amenazaba con un arma blanca y una de fuego. La Policía le define como un agresor serial, singular y altamente peligroso.

Tal y como han informado los agentes, el Área Central de Violencias sexuales de la División de Investigación Criminal (DIC), lo vincula con al menos dos agresiones sexuales cometidas en Gavà entre octubre de 2024 y enero de este año.

El agresor sexual, cuando atacó a estas mujeres, se disfrazó para dificultar su identificación y su posterior detención. La Policía científica, sin embargo, ha podido acreditar su participación en ambas violaciones.

Arrestado el 2 de septiembre, la Policía le imputa dos delitos de agresión sexual con violencia e intimidación, dos delitos de lesiones, tenencia ilícita de armas y robo con violencia y/o intimidación.

La primera agresión se produjo el 1 de octubre de 2024. El detenido, presuntamente, agredió sexualmente con violencia e intimidación a una mujer en Gavà, a quien amenazó con un arma blanca. La víctima sufrió lesiones en manos y brazos.

La mujer facilitó a los Mossos una descripción del hombre, destacando que llevaba bigote y gafas graduadas de pasta.

Amenazó a su segunda víctima con un arma de fuego

La segunda agresión también fue en Gavà. En esta ocasión, amenazó a la víctima con un arma blanca y otra de fuego. El agresor usó diferentes herramientas para inmovilizar a la mujer y consumar la violación. En su declaración ante la Policía, la segunda víctima explicó a los agentes que el agresor llevaba bigote de color negro, postizo posiblemente, y gafas graduadas de pasta grandes y negras.

Una vez elaborado el perfil criminológico del violador, los analistas determinaron que, por el tipo de violencia que ejercía contra las mujeres, el modus operandi concreto y poco habitual del agresor que alteraba además su aspecto físico con disfraz le hacía ser serial, singular y altamente peligroso.

Los investigadores trabajaron sobre el terreno para recabar indicios que permitieran su identificación, y vigilaron de forma activa la zona en la que se habían cometido las dos violaciones.

Al final, se identificó a un hombre con gorra y gafas que coincidía con la facilitada por las dos víctimas. El detenido está ya bajo disposición judicial.