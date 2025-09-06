Ahora

Tras la polémica

El Premier Tech borra la palabra Israel de sus maillots de La Vuelta para "priorizar la seguridad" de sus ciclistas

Los detalles El equipo ha informado que, desde la etapa de este sábado hasta el final de la carrera, el uniforme de la formación no llevará la palabra Israel.

Un ciclista del Premier Tech sin Israel en su maillot de La Vuelta
El Israel-Premier Tech, equipo israelí cuya presencia en La Vuelta ha generado una enorme controversia, ha informado este sábado de que partirán en la 14º etapa de la carrera española sin el nombre Israel en sus maillots.

"Para priorizar la seguridad de nuestros ciclistas y de todo el pelotón, dada la peligrosidad de algunas protestas en La Vuelta, Israel-Premier Tech ha proporcionado a los ciclistas un uniforme con el monograma del equipo para el resto de la carrera", ha informado la formación en sus redes sociales.

Eso sí, el nombre del equipo se mantiene como Israel-Premier Tech a términos oficiales, pero el uniforme ha dejado de contar con el nombre del país como tampoco está en la ropa de los trabajadores y vehículos de la escuadra israelí.

