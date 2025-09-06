El Premier Tech borra la palabra Israel de sus maillots de La Vuelta para "priorizar la seguridad" de sus ciclistas

Los detalles El equipo ha informado que, desde la etapa de este sábado hasta el final de la carrera, el uniforme de la formación no llevará la palabra Israel.

El equipo Israel-Premier Tech, cuya participación en La Vuelta ha sido polémica, ha decidido iniciar la 14ª etapa sin el nombre "Israel" en sus maillots. La decisión se tomó para garantizar la seguridad de los ciclistas y el pelotón, ante el riesgo de algunas protestas. Aunque oficialmente el equipo sigue llamándose Israel-Premier Tech, el uniforme ya no lleva el nombre del país, y lo mismo ocurre con la vestimenta del personal y los vehículos del equipo. La medida busca minimizar riesgos durante el desarrollo de la carrera española.

"Para priorizar la seguridad de nuestros ciclistas y de todo el pelotón, dada la peligrosidad de algunas protestas en La Vuelta, Israel-Premier Tech ha proporcionado a los ciclistas un uniforme con el monograma del equipo para el resto de la carrera", ha informado la formación en sus redes sociales.

Eso sí, el nombre del equipo se mantiene como Israel-Premier Tech a términos oficiales, pero el uniforme ha dejado de contar con el nombre del país como tampoco está en la ropa de los trabajadores y vehículos de la escuadra israelí.