Trump amenaza con aranceles a Europa por la multa a Google

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca

El detonante La Comisión Europea (CE) impuso una multa de 2.950 millones de euros (unos 3.457 millones de dólares) a Google por abusos en el mercado de la publicidad online.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado de "muy injusta" la multa de 2.950 millones de euros impuesta por la Comisión Europea a Google por abusos en el mercado publicitario online. Trump advierte que su Administración no permitirá sanciones contra empresas tecnológicas estadounidenses y denuncia que estas penalizaciones afectan a inversiones y empleos en EEUU. La multa es la segunda más alta por abusos monopolísticos, tras una anterior sanción a Google por violaciones con Android. Google planea recurrir la decisión, argumentando que perjudicará a empresas europeas y que sus servicios no son anticompetitivos. La Comisión Europea exige que Google ponga fin a estas prácticas, sugiriendo que solo una desinversión abordaría los problemas.

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha calificado este viernes de "muy injusta" la multa de 2.950 millones de euros (unos 3.457 millones de dólares) que la Comisión Europea (CE) puso a Google por abusos en el mercado de la publicidad online. Por eso, ha advertido que su Administración no permitirá sanciones contra la compañía estadounidense.

"Esto se suma a las muchas otras multas e impuestos que se han impuesto contra Google y otras empresas tecnológicas estadounidenses, en particular. ¡Muy injusto, y el contribuyente estadounidense no lo tolerará! Como he dicho antes, ¡mi Administración no permitirá que estas acciones discriminatorias continúen!", escribió Trump en su red social, Truth Social, tras conocer la noticia.

El mandatario denunció que estas sanciones quitan dinero a la compañía que "de otro modo iría a inversiones y empleos en EEUU". En ese sentido, Trump ha calificado la decisión de Bruselas de un nuevo "golpe" contra "una gran empresa estadounidense".

Además de la sanción económica, la Comisión le dio a Google un plazo de 60 días para poner fin a estas prácticas. La multa es la segunda más alta jamás impuesta por el Ejecutivo comunitario por abusos monopolísticos, por detrás de la sanción de más de 4.000 millones de euros (4.686 millones de dólares) también a Google por violar las normas comunitarias de competencia a través de Android.

En 2017, la compañía ya fue condenada por la CE a pagar 2.420 millones de euros (2.835 millones de dólares) por favorecer su propio servicio de comparación de precios frente a la competencia. El presidente recordó también una multa de "17.000 millones de dólares" a Apple que a su juicio, "no debería haberse cobrado": "¡Deberían recuperar ese dinero!", añadió.

"No podemos permitir que esto le ocurra a la brillante e inédita innovación estadounidense y, si continúa, me veré obligado a iniciar un procedimiento bajo la Sección 301 para anular las sanciones injustas que se están cobrando a estas empresas estadounidenses que pagan impuestos", aseguró el mandatario.

Esta disposición de la Ley de Comercio de 1974 permite al Gobierno de EEUU tomar represalias comerciales, entre ellas aranceles o restricciones, contra países extranjeros que a su juicio lleven a cabo políticas comerciales injustas o discriminatorias en perjuicio de empresas norteamericanas. Minutos después, Trump publicó otro mensaje exigiendo a Europa que detuviera esta práctica.

"Google también ha pagado, en el pasado, 13.000 millones de dólares en reclamaciones y cargos falsos, para un total de 16.500 millones de dólares. ¿Cuán absurdo es esto? ¡La Unión Europea debe detener esta práctica contra las empresas estadounidenses, inmediatamente!", reprochó.

Esta no es la primera vez que Trump carga contra Europa por sancionar a tecnológicas estadounidenses que no cumplen con sus parámetros. El mandatario ha sostenido anteriormente que estas multas y las regulaciones europeas buscan torpedear el crecimiento de las tecnológicas estadounidenses y hasta ha sugerido que quieren favorecer a la industria china.

Google recurrirá

Además, Google ha anunciado que recurrirá la multa, que es la segunda mayor de su historia en un caso de competencia, ante las supuestas prácticas abusivas en las que lleva incurriendo la multinacional, al menos, desde 2014 en el sector de la tecnología publicitaria ('adtech').

"La decisión de la Comisión Europea sobre nuestros servicios de tecnología publicitaria es errónea y la recurriremos. Impone una multa injustificada y exige cambios que perjudicarán a miles de empresas europeas, ya que les resultará más difícil obtener beneficios", ha señalado la vicepresidenta de asuntos regulatorios de Google, Lee-Anne Mulholland. "No hay nada anticompetitivo en prestar servicios a compradores y vendedores de publicidad, y hay más alternativas a nuestros servicios que nunca", ha añadido en un comunicado remitido a Europa Press.

La investigación de Bruselas apunta a que Google ha favorecido durante más de una década a sus propios servicios en detrimento de otros proveedores de la competencia que también dan servicio a anunciantes y editores 'online'.

La decisión, que se esperaba desde hace días, pero se especuló con que sería aplazada por las tensiones comerciales entre Bruselas y Washington, implica que Google debe poner fin de inmediato a dichas prácticas contra la competencia y, al mismo tiempo, tomar medidas para evitar conflictos de intereses a lo largo de la cadena de suministro.

Tras el anuncio de la sanción, Google tiene ahora 60 días para informar al Ejecutivo europeo sobre cómo piensa proceder al respecto y, entonces, los servicios comunitarios evaluarán si las medidas de corrección son suficientes. Aunque Bruselas esperará a conocer las soluciones que la tecnológica ponga sobre la mesa, ya apunta a que cree que solo la desinversión de Google de parte de sus servicios "abordaría" los problemas señalados.

Por su parte, desde la multinacional consideran que las conclusiones de la investigación se fundamentan en interpretaciones erróneas y que la multa es un ejemplo de una aplicación desproporcionada del ordenamiento jurídico europeo contra las empresas estadounidenses.