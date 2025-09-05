¿Falsa modestia o capote de Marc Márquez con Bagnaia?: ojo a su predicción para Barcelona

El octocampeón del mundo, que tiene su novena corona en el bolsillo, considera a su compañero de equipo como el gran favorito para ganar en Montmeló.

"Será un test también para mí"

Al igual que viene siendo habitual a lo largo de la temporada, Marc Márquez fue el gran atractivo de la rueda de prensa previa al Gran Premio de Catalunya.

El ilerdense se quedó entre la espada y la pared cuando le preguntaron dónde prefiere coronarse campeón del mundo, si en casa de Valentino Rossi o en la de Honda.

Además, dado que no es un trazado que se adapte a sus cualidades, al '93' le pidieron que señalara quién es el favorito para ganar en Montmeló.

Marc, echando un 'capote' a su compañero de equipo o queriendo mantener un perfil bajo que pocos se creen, afirmó que Bagnaia… y después su hermano.

"Pecco, porque fue el ganador de los últimos dos domingos aquí, siempre ha ido muy rápido. Álex, aquí, hizo primero en el test, yo creo que también va con esas ganas de 'parece que no está en forma...', pero Álex sigue siendo el mismo Álex que al principio de temporada y aquí volverá a estar en forma", señaló.

"Las Aprilia aquí siempre han funcionado bien. Pero venimos con un gran estado de forma a uno de los circuitos más difíciles, donde será un test también para mí hasta dónde puedo llegar", añadió.

Las declaraciones de Marc pueden sorprender dado el pobre nivel que está mostrando Bagnaia este 2025, teniendo menos de la mitad de puntos que el de Cervera con ocho Grandes Premios por delante.