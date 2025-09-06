Ahora

MotoGP

La resurrección de Álex Márquez para arrebatarle la 'pole' a Marc en el GP de Catalunya

El de Gresini, que llevaba varios grandes premios sin firmar grandes resultados, ha recuperado su nivel marcando el mejor tiempo en Montmeló y asegurándose salir desde la primera plaza en la 'sprint' y la carrera.

Álex Márquez y Marc MárquezÁlex Márquez y Marc MárquezGetty

Ya lo avisó Marc. Álex iba a ser muy fuerte en Montmeló, y así ha sido. El pequeño de los Márquez ha dejado atrás las malas sensaciones de las últimas carreras y ha conseguido firmar la 'pole' en Barcelona con una vuelta espectacular.

El de Gresini llegaba al Gran Premio de Catalunya con el objetivo de alargar la espera de Marc para convertirse en campeón del mundo. Álex ha marcado el mejor tiempo arrebatándoselo a su hermano, aunque Fabio Quartararo se ha terminado metiendo entre ambos en una primera línea que ha roto con la dinámica de las últimas carreras.

Álex ha vuelto a ser competitivo, Quartararo también pero Márquez, como ya advirtió, no ha podido ser tan dominante en un circuito en el que le es complicado explotar sus puntos fuertes sobre la Ducati. Sin embargo, de cara a la 'sprint' y a la carrera, el objetivo del líder del mundial sigue siendo el mismo.

Marc debe salir de Montmeló habiendo aumentado su ventaja en diez puntos respecto a su hermano Álex si quiere tener opciones de ser campeón en Misano. De momento, es difícil predecir lo que pasará sobre el asfalto aunque lo que es bastante evidente es que Álex volverá a dar guerra.

