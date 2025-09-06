La reflexión de una leyenda del tenis sobre la retirada de Djokovic: "Me sorprendería que intentara..."

John McEnroe ha dudado seriamente sobre la continuidad del serbio el circuito después de una temporada en la que considera que ha sido el tercer mejor tenista del mundo.

Novak Djokovic ha sido eliminado por Carlos Alcaraz en tres sets durante las semifinales del US Open. El tenista serbio ha estado presente entre los cuatro mejores de los 'Grand Slam' que se han celebrado durante la temporada y ha demostrado que permanece en otro escalón al ser el tercer mejor tenista del mundo durante el año.

A sus 38 años, a pesar de bajar de puestos en el ránking, el balcánico ha conseguido estar por encima todos a excepción de los dos grandes jugadores que gobiernan la nueva generación. Sin embargo, la diferencia que lo separa del italiano y el murciano parece insalvable.

Por tanto, es un hecho, Novak Djokovic ha dejado de poder ganar. Al menos de tener grandes opciones o gozar de la condición de favorito. En este contexto se plantea la duda de la retirada de un jugador que no está hecho para participar sin competir por los grandes títulos.

El serbio no se ha pronunciado al respecto, pero John McEnroe lanzó una predicción en palabras para los micrófonos de 'ESPN': "No me sorprendería que lo dejara. Me sorprendería que intentara seguir un año más. Esa es mi apuesta"

La leyenda del tenis aseguraba que "ha sido el tercer mejor tenista del mundo este año" pero, aún así, se decantaba por apuntar a una inminente retirada por parte del ganador de 24 'Grand Slams'.

Hoy, 'Nole' es el último ganador de un 'Grand Slam' antes del comienzo del duopolio entre Sinner y Carlitos, pero aquella victoria se produjo hace ya dos años. El futuro es incierto y solo Djokovic sabe cuando querrá poner fin a una de las carreras más exitosas de la historia del deporte.