"Netanyahu, asesino": nuevas protestas en La Vuelta a España contra el genocidio en Gaza

Han anunciado a través de las redes sociales una nueva movilización en forma de cacerolada para el viernes

El contexto La etapa de La Vuelta a España que concluía este miércoles en Bilbao fue suspendida a tres kilómetros de la línea de meta por el boicot de decenas de manifestantes propalestinos contra la presencia del Israel Premier-Tech.

La Vuelta ciclista se ve nuevamente influenciada por la situación en Gaza, con protestas pacíficas previstas para este jueves. Tras la cancelación del final de etapa en Bilbao por manifestaciones pro-Palestina, la organización temía nuevas interrupciones. Sin embargo, los ciclistas han iniciado la etapa a tiempo, pese a la presencia de cientos de personas concentradas. Se esperan tres protestas, en la salida en Laredo, en el Alto de Brenes y en la meta en Corrales de Buelna, todas con banderas palestinas. Un gran dispositivo de seguridad, con 132 guardias civiles, 59 motocicletas, 28 coches todoterreno y un helicóptero, busca evitar incidentes. Mientras tanto, los equipos piden una solución urgente.

Cánticos de asesinos, muchas banderas y mucha presencia policial. La Vuelta ciclista vuelve a tener otro protagonista: lo que está sucediendo en Gaza, aunque este jueves, por el momento, la concentración está siendo pacífica.

Desde las 14:00 de la tarde, los ciclistas están ya corriendo en la nueva etapa de la Vuelta. Después de lo que se vivió este miércoles en Bilbao, en la que se tuvo que cancelar el final por las protestas por la situación de Palestina en la línea de meta, la organización temía nuevas concentraciones. De hecho, desde la 13:00 había de nuevo cientos de personas concentradas junto a la carretera, pero eso no ha impedido que se mantuviera la hora de la salida y, al final, los ciclistas han podido iniciar la carrera.

Este jueves hay tres protestas previstas: en la salida de la etapa, en Laredo, en el Alto de Brenes y en la meta, en los corrales de Buelna. La única consigna es que todos acudan con su bandera Palestina.

Ahora, hay miedo y expectación por ver si esas protestas terminan en lo de este miércoles, donde se tuvo que cancelar la final de la etapa por motivos de "seguridad" por las protestas contra la presencia del Israel Premier-Tech, el equipo patrocinado por el Gobierno israelí que está participando en la competición. Para evitar que esto ocurra, hay un despliegue de seguridad enorme con 132 guardias civiles, 59 motocicletas y 28 coches todoterreno, además de un helicóptero sobrevolando la zona.

El resto de equipos, aunque de momento evitan posicionarse de forma clara, piden una solución urgente. El director del equipo Movistar ha señalado que "demasiados riesgos tenemos que asumir en nuestro deporte como para añadir el miedo". El director técnico de La Vuelta, Kiko García, ha afirmado que lo ideal sería que el equipo israelí no compitiese, aunque aclara que las normas de la Unión Ciclista Internacional (UCI) impiden a la organización española expulsar al Premier-Tech: "En algún momento, alguien tendrá que valorar si hay que proteger a La Vuelta o a un equipo".

Por ello, y en aras de garantizar la seguridad, ha pedido al propio equipo que abandone la competición: "Para mí solo hay una y es que el propio equipo Israel se diese cuenta de que estando aquí no facilita la seguridad de los demás".

A la espera de lo que pueda ocurrir este jueves, ya se está moviendo a través de las redes sociales una nueva movilización en forma de cacerolada para el viernes.