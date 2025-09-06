Ahora

Alonso y Sainz, buscan la Q3

F1 2025 hoy, en directo: Clasificación del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en el circuito de Monza

Siga en directo en laSexta.com la clasificación del Gran Premio de Italia de la temporada 2025 de Fórmula 1.

¡¡CINCO MINUTOS PARA QUE ESTO EMPIECE!!

Recordemos, la clasificación en Monza es la más rápida de todo el año. Puede pasar cualquier cosa. McLaren, gran candidato y favorito. Ferrari, en busca de dar la campanada, al igual que Sainz. Ambas partes tienen argumentos para pensar en ello. Fernando Alonso lo tendrá algo más difícil pero no sería la primera vez que se metiera en 'Q3' sin estar en las quinielas.

¡¡BIENVENIDOS AL GRAN PREMIO DE ITALIA!!

Bienvenidos al legendario circuito de Monza donde se disputará el decimosexto Gran Premio de la temporada de Fórmula 1. Como viene siendo habitual, el favoritismo es para los McLaren. Lando Norris buscará firmar una 'pole' que le pueda ayudar a firmar la victoria en la jornada del domingo. Cabe recordar que su compañero, Oscar Piastri, consiguió ampliar la ventaja respecto a Lando en la lucha por el título el pasado GP de Países Bajos. En el foco de muchas miradas estarán los Ferrari. La escudería italiana necesita un buen resultado en 'casa' para poder volver a una dinámica de resultados positiva. Por lo que respecta a los españoles, Fernando Alonso parece que tendrá algo más difícil meterse en Q3 y Carlos Sainz, de lo contrario, podría ser una de las sorpresas de la clasificación. Pase lo que pase, te lo contaremos aquí, en 'laSexta'.

