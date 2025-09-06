Alonso y Sainz, buscan la Q3
F1 2025 hoy, en directo: Clasificación del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en el circuito de Monza
Siga en directo en laSexta.com la clasificación del Gran Premio de Italia de la temporada 2025 de Fórmula 1.
VERSTAPPEN, EN VUELTA
Está marcando buenos tiempos el neerlandés. Ahora cuenta con neumáticos nuevos.
¡¡COMIENZA LA Q2!!
Los Williams, ya en pista. Alonso aún no ha salido.
TRES MINUTOS PARA QUE COMIENCE LA Q2
Buenas sensaciones tanto para Alonso como para Sainz. Tienen opciones reales de meterse en la 'Q3'.
TERMINA LA Q1
Se quedan fuera:
- Hadjar
- Stroll
- Colapinto
- Gasly
- Lawons
O lo que es lo mismo, los dos Alpine, los dos Racing Bulls y Stroll.
QUEJA DE LECLERC
Avisa de que tiene algún tipo de problema en uno de sus retrovisores.
CINCO MINUTOS PARA QUE TERMINE LA Q1
Cambio de neumáticos en muchos monoplazas. Ahora mismo Gasly, Antonelli, Colapinto, Ocon y Lawson se quedarían fuera.
SAINZ, TERCERO
Gran vuelta de Carlos que parece asegurarse también estar en la Q2. Buenas sensaciones de los españoles.
SE PONE SEGUNDO ALONSO
Tremenda vuelta del asturiano que marca el segundo mejor tiempo. Casi con total seguridad se asegura estar en la Q2
SALIDA DE PISTA DE SAINZ
Se fue a la grava el madrileño y puede haber dañado el suelo del Williams. Esperemos que no.
CAMBIO DE LÍDERES
Norris y Piastri ya se ponen primero y segundo parando el crono en 1:19:6 y 1:19:7. Les siguen Leclerc y Verstappen
LECLERC Y HAMILTON, LÍDERES
1:19:801 y 1:19:906 para el monegasco y el británico.
PRIMER TIEMPO DE ALONSO
El asturiano para el crono en un 1:20:568, se coloca séptimo aunque no parece que le vaya a valer para pasar a Q2.
IMPORTANCIA A LOS REBUFOS
Cabe recordar que conseguir un rebufo puede ser decisivo de cara a firmar un mejor tiempo.
¡¡COMIENZA LA Q1!!
Los Ferrari, ya en pista. Alonso también está en vuelta.
¡¡CINCO MINUTOS PARA QUE ESTO EMPIECE!!
Recordemos, la clasificación en Monza es la más rápida de todo el año. Puede pasar cualquier cosa. McLaren, gran candidato y favorito. Ferrari, en busca de dar la campanada, al igual que Sainz. Ambas partes tienen argumentos para pensar en ello. Fernando Alonso lo tendrá algo más difícil pero no sería la primera vez que se metiera en 'Q3' sin estar en las quinielas.
FERRARI, OBLIGADO A RENDIR
Hamilton y Leclerc estarán bajo la atención de muchos aficionados 'Tifosi' que esperan que su escudería firme un gran resultado en su circuito. El británico y el monegasco quieren volver a conseguir buenos resultados y volver a una dinámica positiva.
NORRIS Y PIASTRI, NUEVO DUELO
El británico y el australiano vuelven a ser los dos grandes favoritos a llevarse este GP de Italia. Una 'pole' podría ser muy decisiva de cara a llevarse la victoria en Monza. Norris, necesitado de recortarle distancia a Piastri.
RESULTADOS DE LOS LIBRES 3
FP3 CLASSIFICATION
Norris pips Leclerc by the narrowest of margins 🤏
Bortoleto just 0.227s off the pace in P6 👏#F1#ItalianGPpic.twitter.com/U2j75000Ds— Formula 1 (@F1) September 6, 2025
SAINZ, CANDIDATO A LA SOPRESA
El piloto madrileño mostró un gran ritmo en los entrenamientos libres y podría marcar un buen tiempo. Se espera su presencia en el top-10 en un fin de semana en el que podría dejar atrás las malas sensaciones de los últimos grandes premios.
SITUACIÓN ALONSO
El asturiano parece que no tendrá la misma velocidad que tuvo en Zandvoort y eso podría complicarle seriamente pasar a la 'Q3'. Veremos cómo se plantea la sesión para Fernando, que ya se ha metido más de una vez en 'Q3' dando la sorpresa.
OJO A ESTO: LA FÓRMULA 1 COLOCA A SAINZ COMO CANDIDATO A LA 'POLE'
WHO'S TAKING POLE? 👤#F1#ItalianGPpic.twitter.com/nk2rvsALDJ— Formula 1 (@F1) September 6, 2025
¡¡BIENVENIDOS AL GRAN PREMIO DE ITALIA!!
Bienvenidos al legendario circuito de Monza donde se disputará el decimosexto Gran Premio de la temporada de Fórmula 1. Como viene siendo habitual, el favoritismo es para los McLaren. Lando Norris buscará firmar una 'pole' que le pueda ayudar a firmar la victoria en la jornada del domingo. Cabe recordar que su compañero, Oscar Piastri, consiguió ampliar la ventaja respecto a Lando en la lucha por el título el pasado GP de Países Bajos. En el foco de muchas miradas estarán los Ferrari. La escudería italiana necesita un buen resultado en 'casa' para poder volver a una dinámica de resultados positiva. Por lo que respecta a los españoles, Fernando Alonso parece que tendrá algo más difícil meterse en Q3 y Carlos Sainz, de lo contrario, podría ser una de las sorpresas de la clasificación. Pase lo que pase, te lo contaremos aquí, en 'laSexta'.