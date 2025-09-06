F1 2025 hoy, en directo: Clasificación del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en el circuito de Monza

¡¡CINCO MINUTOS PARA QUE ESTO EMPIECE!! Recordemos, la clasificación en Monza es la más rápida de todo el año. Puede pasar cualquier cosa. McLaren, gran candidato y favorito. Ferrari, en busca de dar la campanada, al igual que Sainz. Ambas partes tienen argumentos para pensar en ello. Fernando Alonso lo tendrá algo más difícil pero no sería la primera vez que se metiera en 'Q3' sin estar en las quinielas. Compartir en X

SAINZ, CANDIDATO A LA SOPRESA El piloto madrileño mostró un gran ritmo en los entrenamientos libres y podría marcar un buen tiempo. Se espera su presencia en el top-10 en un fin de semana en el que podría dejar atrás las malas sensaciones de los últimos grandes premios.

SITUACIÓN ALONSO El asturiano parece que no tendrá la misma velocidad que tuvo en Zandvoort y eso podría complicarle seriamente pasar a la 'Q3'. Veremos cómo se plantea la sesión para Fernando, que ya se ha metido más de una vez en 'Q3' dando la sorpresa.

