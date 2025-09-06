Sánchez estalla contra Tellado tras pedir "cavar la fosa" del Gobierno: "El PP se ha rendido al odio de la ultraderecha"

El contexto El presidente, en un mensaje en redes sociales, ha reaccionado ante las palabras del secretario general del PP en Navarra y afirma que los 'populares' "no tienen nada positivo que aportar a España".

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha criticado en redes sociales a Miguel Tellado, secretario general del PP, por sus declaraciones en un acto en Pamplona donde sugirió "cavar la fosa" del Ejecutivo. Sánchez considera estas palabras un insulto a los españoles con familiares en fosas comunes y una incitación encubierta a la violencia, además de un cuestionamiento a la democracia. Para él, estas declaraciones evidencian la rendición del PP a la ultraderecha y su falta de aportaciones positivas para el país. Tellado, en su intervención, calificó al Gobierno de Sánchez como "agonizante y mendicante", recibiendo aplausos de los presentes.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha cargado en redes sociales contra Miguel Tellado por las palabras del 'popular' en las que ha llamado a "cavar la fosa" del Ejecutivo. El socialista ha calificado la expresión de Tellado como "un insulto a los miles de españoles cuyos familiares yacieron o yacen en una".

Además, Sánchez ha tildado las palabras de Tellado como "una apelación encubierta a la violencia" y "un cuestionamiento de la democracia".

Para el presidente, las palabras de Tellado son "una prueba más de que el PP se ha rendido al odio de la ultraderecha": "No tienen nada positivo que aportar a nuestro país".

Miguel Tellado, secretario de general del PP, ha asegurado en Pamplona, en el acto de inicio del curso político de los 'populares' navarros, que "este puede ser el último curso político del Gobierno agonizante" de Sánchez.

"Aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país. Puede ser el último curso de un Gobierno agonizante y mendicante", ha expresado entre los aplausos de los allí presentes.

"Feijóo debe reprobar las palabras de Tellado"

Por su parte, Diana Morant, líder de los socialistas valencianos, ha puesto a Alberto Núñez Feijóo en el foco y dice que "no puede seguir mirando hacia otro lado": "Debe reprobar las palabras de su portavoz y obligarle a rectificar".

"Generar odio no es ser oposición, es faltar al respeto a la mayoría social que decidió con su voto este Gobierno", cuenta.