La contundente afirmación de Espargaró sobre Márquez: "Tiene mucho más talento que los otros pilotos Ducati"

El piloto de Honda, que estará este fin de semana en Montmeló, dice que se han acercado a Ducati pero no a Marc: "Él juega a otra cosa".

La parrilla de MotoGP se está comprimiendo. Poco a poco la ventaja de Ducati es menor. Pero sin contar a Marc Márquez. Él juega en una liga diferente y podría confirmar su noveno título mundial en pocas semanas. Aleix Espargaró, de Honda, ha afirmado que "tiene mucho más talento" que el resto de pilotos de su marca.

En la previa de Montmeló a Espargaró le han preguntado por la distancia con Ducati y es entonces cuando ha dejado esta frase: "Da la sensación de que el delta con Ducati se ha cortado un poco. Marc juega a otra cosa. Pero con las demás Ducati, es cierto que Marc también es un piloto que tiene muchísimo más talento que los demás pilotos Ducati".

"Pero en líneas generales parece que estamos más cerca de Ducati sin contar a Marc que está volando", apunta el piloto español.

Sobre cuál es el equipo que puede ahora plantar cara a los de Bolonia, Espargaró dice que la situación es muy cambiante. Ve a Pedro Acosta volando ahora y a un Fabio Quartararo que se ha ido apagando.

"No hace tanto que Fabio Quartararo no paraba de hacer poles. Ahora, de golpe, terminan últimos con la Yamaha. KTM estaba sufriendo mucho, Pedro Acosta está volando ahora. Honda estamos sufriendo, ahora estamos delante. Está todo muy cambiante", dice Aleix antes de la cita de Barcelona.