¿Es posible la reconciliación de los Del Nido? La contundente respuesta de Monchi en 'El Cafelito'

El que fuera director deportivo del Sevilla cree que no es fácil que se dé esa reconciliación: "Yo no puedo y tampoco crea que nadie pueda hacerlo".

¿Puede unir Monchi a los Del Nido por el bien del Sevilla? Es la pregunta que le ha planteado Josep Pedrerol en su charla en 'El Cafelito', que se podrá ver íntegra este jueves en Youtube. Y el que fuera director deportivo del Sevilla cree que no es nada fácil al ser padre e hijo y no una relación de amigos.

"Yo no puedo y tampoco creo que nadie deba hacerlo. Yo creo que entre un padre y un hijo tiene que ser algo natural", dice Monchi.

Habla de la diferencia entre dos amigos y padre e hijo: "Dos amigos sí puedo intentar unirlos, pero un padre y un hijo ya no es una relación de amistad. Es una relación de sangre".

"Porque yo creo que en el fondo los dos se quieren. Sería pegar algo que se puede romper", sentencia el que fuera director deportivo del equipo andaluz.