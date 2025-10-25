El llamativo mensaje de Bagnaia a Ducati: "Nadie tiene clara mi situación..."

El turinés ha vuelto a analizar su situación en la escudería italiana. Eso sí, con mucho más optimismo que de lo normal tras su victoria en la 'sprint' de Sepang.

'Pecco' Bagnaia se ha dado un respiro en una de sus temporadas más difíciles en MotoGP. El turinés ha conseguido cruzar la línea de meta en primera posición en la carrera al 'sprint' del Gran Premio de Malasia.

Todo después de haber firmado uno de sus peores fines de semana en el pasado GP de Australia. El bicampeón de la categoría reina fue decimonoveno en la carrera corta y terminó abandonando en la carrera del domingo llevándose de Phillip Island la friolera cifra de cero puntos.

Por suerte para Bagnaia, todo ha sido distinto para él en Sepang. 'Pecco' ha vuelto a recuperar buenas sensaciones sobre la Ducati y eso se ha visto reflejado en el asfalto: "Soy yo el que se sube a la moto, a veces consigo ser rápido, mientras que de lo contrario me hago un lío en el box y los chicos tienen que aguantarme, haciendo de filtro".

"Están haciendo un trabajo muy difícil, porque nadie tiene clara mi situación. En Japón estuve muy fuerte, luego Indonesia y Australia fueron un desastre. De momento, sin embargo, nuestra situación no está clara. Para ser honesto, no soy alguien que se adapte a lo que no le gusta y eso es una debilidad mía. Siempre intento trabajar al máximo las sensaciones. Personalmente, este resultado depende más de las sensaciones que de si me he adaptado o no a la moto", ha asegurado el italiano en unas declaraciones recogidas por 'Motosan'.

Bagnaia se ha reivindicado y ha calmado la situación con Ducati, que hasta ahora había sido complicada desde la llegada de Marc Márquez. El italiano ve la luz al final del túnel con la mirada puesta en la pelea por el Mundial 2026.