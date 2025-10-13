Ahora

En Arabia Saudí

Six Kings Slam 2025: horarios, fechas y dónde ver a Carlos Alcaraz y Sinner

El torneo de exhibición con premios millonarios celebrado en Arabia Saudí afronta su segunda edición con un cartel que incluye a los cinco primeros tenistas del ranking.

Carlos Alcaraz y Jannik SinnerCarlos Alcaraz y Jannik SinnerAgencia EFE

El Six King Slam afronta la segunda edición de su historia. Un evento que reunirá a los cinco mejores tenistas del ranking, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Taylor Fritz y Novak Djokovic; y a Stéfanos Tsitsipás, que sustituye al lesionado Jack Draper.

El evento llega en un momento de locura en el mundo del tenis después de un surrealista Masters 1000 en Shanghái que ha terminado con la sorprendente victoria de Valentin Vacherot ante su primo Arthur Rinderknech. El mismo evento al que Alcaraz no acudió o del que Sinner se retiró acalambrado en una imagen memorable.

Cada participante se embolsará 1,5 millones de euros por acudir a la competencia y el ganador sumará 7 millones al total de sus ganancias. Cifras récord que recuerdan la capacidad de Arabia Saudí para atraer a los mejores deportistas del mundo.

Todos los partidos se celebrarán al mejor de tres sets, y, en caso de empate, se definirá el ganador en un supertiebreak que servirá como parcial definitivo.

Fechas, horarios y dónde ver

El torneo comienza el miércoles 15 octubre con los dos primeros enfrentamientos de cuartos de final. Taylor Fritz se medirá a Alexander Zverev a las 18:30h. A continuación, después de este partido inaugural, será el momento del encuentro entre Jannik Sinner y Stéfanos Tsitsipás.

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic esperan rival en unas semifinales a las que han accedido de forma automática. De esta forma, el jueves 16 de octubre, Alcaraz se medirá al ganador del Fritz-Zverev a las 14:00h. Acto seguido, cuando finalice el encuentro del murciano, será el serbio, Novak Djokovic, el que es enfrente al vencedor del Sinner-Tsitsipás.

El desenlace del evento se producirá el sábado 18 de octubre. Primero, a las 14:00h, se enfrentarán los dos perdedores de las semifinales en el encuentro por el tercer y cuarto puesto. Tras la finalización de este encuentro tendrá lugar la gran final

El torneo se podrá seguir a través de 'Netflix'. La plataforma continúa aprovechando este tipo de espacios para potenciarse en el mercado deportivo. Además, la página web de 'LaSextaDeportes' realizará una cobertura con la última hora de los momentos más destacados.

