Premio Nobel de Economía 2025 para Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt por estudiar el crecimiento económico y la innovación

Los detalles La Real Academia de las Ciencias Sueca daba a conocer los ganadores del Nobel de Economía de este año por su contribución al "progreso tecnológico" y la "destrucción creativa".

Premio Nobel de Economía 2025 para Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt.
Este lunes 13 de octubre la Real Academia de las Ciencias de Suecia daba a conocer a los ganadores de su Premio Nobel de Economía 2025. Este año, el Nobel recae sobre tres economistas: el holandés Joel Mokyr, el francés Philippe Aghion y el canadiense Peter Howitt.

La academia sueca reconoce la labor de estos tres expertos en Economía "por haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación".

Del total de 11 millones de coronas suecas que entregan como premio, la organización del Nobel ha decidido otorgar la mitad para Mokyr por "haber identificado los requisitos previos para un crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico" y la otra mitad se la repartirán sus dos compañeros Aghion y Howitt por "la teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa."

Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt, ¿por qué han sido elegidos?

Desde la propia academia analizan cómo, en los últimos dos siglos, el mundo ha logrado vivir un crecimiento económico sostenido por primera vez en la historia. Aseguran que, gracias a este avance, "un gran número de personas" han salido de la pobreza, consiguiendo (apuntan) sentar las bases de la prosperidad.

En este camino, los tres premiados con el Nobel de Economía 2025 han sabido explicar cómo la innovación puede impulsar un progreso mucho mayor.

Representación gráfica del análisis que concede el Premio Nobel de Economía 2025.Representación del análisis que concede el Premio Nobel de Economía 2025.Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences

Joel Mokyr nació en Leiden (Países Bajos) en 1946. Es doctor en Economía por la Universidad de Yale desde 1974, además de catedrático en la Universidad Northwestern de Evanston (Illinois, Estados Unidos).

Philippe Aghion nació en París (Francia) en 1956. Consiguió en título de doctor en Economía por la Universidad de Harvard y además es catedrático en el Collège de France y en INSEAD (París, Francia), así como en la London School of Economics and Political Science (Reino Unido).

Peter Howitt, nació en 1946 en Canadá. Es doctor en Economía por la Universidad Northwestern (Estados Unidos, 1973) y catedrático en la Universidad Brown, en Providence (Rhode Island, Estados Unidos).

