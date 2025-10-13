Un agente de MotoGP dice que las "expectativas" han acabado con Bagnaia: "Que deje de perder el tiempo..."

Alberto Vergani, conocido representante de MotoGP, dice que Pecco debe olvidarse de qué moto lleva y escuchar a Ducati en lo que queda de temporada.

Pecco Bagnaia ha tocado fondo en Indonesia. Iba último cuando se fue al suelo, en una caída realmente extraña. Después Ducati decidió que no acudiera ante los medios para dar explicaciones. Y el representante de MotoGPAlberto Vergani dice que el problema del italiano son las "expectativas".

En palabras a 'GP One', Vergani analiza el difícil momento de Pecco: "Creo que Bagnaia es víctima de las expectativas. Llegó de Japón lleno de ilusión por el uno-dos y quiso ir directamente a Mandalika en busca de confirmaciones. Estas, por desgracia, no llegaron, cayendo en la más absoluta desesperación".

"Que deje de perder el tiempo mirando la GP24 o la GP25, porque es un gasto inútil de energía mental. Haciendo esto Pecco se está perdiendo a sí mismo", dice Vergani.

Y esa decisión de Ducati de que no saliera ante los medios, cree el agente que es lo mejor que pudieron hacer: "Me parece revelador que Ducati interviniera al final para protegerle, optando por un silencio de prensa, que considero la decisión correcta".

"La cara de Bagnaia habla más que nada: está apagada, triste. En primer lugar, tiene que redescubrir el placer de montar en moto. En el presente, en cada momento, carrera a carrera, sin mirar más allá", sentencia.

A Pecco le queda un reto difícil por delante en este final de temporada: aguantar el tercer puesto en el mundial. Tiene 20 puntos más que un Marco Bezzecchi que llega lanzado después de las citas del verano.