La primera reacción de Márquez tras ser operado de su hombro derecho: "Modo recuperación..."

El de Cervera ya está en casa recuperándose tras pasar por quirófano. Manda un mensaje de tranquilidad después de ser operado por la caída que sufrió en Indonesia.

Marc Márquez ya descansa para recuperarse tras pasar por quirófano. El nueve veces campeón del mundo ha sido operado la mañana de este mismo lunes de su hombro derecho. Cabe recordar que sufrió fracturas en esa zona y en los ligamentos de la clavícula el pasado Gran Premio de Indonesia.

El de Ducatise fue al suelo a gran velocidad y su hombro fue la parte que peor parada salió. Tras una primeras exploraciones, se determinó que Marc no iba a necesitar pasar por quirófano pero la realidad ha terminado siendo bien distinta.

Así lo ha comunicado Ducati en un escrito publicado en sus redes sociales: "Tras una revisión por su lesión en el omóplato derecho, Marc Márquez fue intervenido con éxito en el Hospital Ruber Internacional de Madrid".

"El mismo equipo médico que lo examinó siete días antes constató que la fractura de coracoides y el daño ligamentario no mostraban suficientes signos de estabilización tras una semana de inmovilización. Por lo tanto, dado el riesgo de inestabilidad residual, se decidió proceder con la estabilización quirúrgica y la reparación de los ligamentos acromioclaviculares", ha asegurado la escudería.

Marc ha reaccionado a la operación lanzando un mensaje de positividad y tranquilidad en sus redes: "Cirugía realizada, todo salió bien. ¡Gracias por todos sus mensajes y apoyo!¡En modo recuperación! Y no lo olviden… ¡Somos campeones del mundo!"