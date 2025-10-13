Ahora

MotoGP

Lorenzo y los milagros que hizo Márquez con la satélite de Ducati: "Velocidad y talento puro"

El tres veces campeón de MotoGP dice que Marc "es el piloto más completo": "No hay otro como él, dan igual las circunstancias".

Marc Márquez y Jorge Lorenzo Marc Márquez y Jorge Lorenzo Getty

Marc Márquez ya es nueve veces campeón del mundo pero seguramente este año no haya sido el más salvaje en MotoGP. Porque el curso pasado, con una Gresini, satélite de Ducati, fue capaz de plantar cara a los dos pilotos que pugnaban por el título: Jorge Martín y Pecco Bagnaia. Y eso que su moto era claramente inferior.

Jorge Lorenzo, tres veces campeón de MotoGP, ha dicho en 'AS' que después de su grave lesión ya demostró la superioridad con la Gresini: "Su superioridad este año con respecto a Pecco Bagnaia, hemos entendido que el año pasado estaba haciendo milagros con esa Ducati de 2023...".

Para él no hay otro como Marc en la historia de MotoGP: "A nivel de velocidad pura y talento puro y de no tener miedo a explorar esos límites... siempre intentar ganar, independientemente de las circunstancias, no hay otro como Marc Márquez".

Y sentencia con una frase demoledora: "El piloto más rápido y más completo es Marc".

Quirófano y a la espera

El piloto de Cervera ha sido operado esta semana del hombro derecho después de que los médicos consideraran que no se estaba estabilizando: "El mismo equipo médico que lo examinó siete días antes constató que la fractura de coracoides y el daño ligamentario no mostraban suficientes signos de estabilización tras una semana de inmovilización".

Marc no tiene ahora fecha de vuelta. Se le esperaba en Portugal, en la penúltima cita del mundial, pero no quiere precipitarse. Podría haber dicho adiós a la temporada y a los test de 2026, que se celebrarán en Valencia.

