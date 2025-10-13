Marc Márquez es operado por sorpresa de su hombro derecho

Ducati ha informado del estado del nueve veces campeón del mundo y ha revelado que Marc ha pasado con éxito por quirófano tras su lesión en el hombro derecho.

Todo apuntaba a que Marc Márquez iba a esquivar el quirófano tras su dura caída en el Gran Premio de Indonesia, pero no ha sido así. El de Cervera ha terminado siendo intervenido de su hombro derecho y es muy probable que su tiempo de baja se alargue debido a esta operación.

El proceso médico lo ha comunicado Ducati a través de un escrito que ha publicado en sus redes: "Tras una revisión por su lesión en el omóplato derecho, Marc Márquez fue intervenido con éxito en el Hospital Ruber Internacional de Madrid".

"El mismo equipo médico que lo examinó siete días antes constató que la fractura de coracoides y el daño ligamentario no mostraban suficientes signos de estabilización tras una semana de inmovilización. Por lo tanto, dado el riesgo de inestabilidad residual, se decidió proceder con la estabilización quirúrgica y la reparación de los ligamentos acromioclaviculares", explica la escudería.

Ducati también ha asegurado que Marc ya está descansando y que ha recibido el alta para seguir con su recuperación desde casa: "Marc Márquez, quien ya se encuentra en casa, continuará su proceso de recuperación, y su evolución determinará el momento de su regreso a la competición. ¡Te deseamos todo lo mejor, campeón!".

Atendiendo al comunicado de Ducati, la inesperada operación de Marc ha sido provocada por una recuperación que ha terminado siendo menos efectiva de lo esperado. Con el hombro inmovilizado, se esperaba que la fractura evolucionara de manera más favorable pero no ha sido así, por lo que el nueve veces campeón del mundo estará más tiempo de baja del esperado. Podría no estar en el Gran Premio de Valencia y perderse los test de cara a 2026.