"Es la razón por la que sigue jugando": un extenista desvela el "sueño" de Djokovic en Wimbledon

Fognini ha analizado la participación hasta el momento del serbio en el abierto de Londres, donde ha alcanzado las semifinales y se encuentra a tan solo dos triunfos de conseguir su 25º 'Grand Slam'.

El gran nivel que Novak Djokovic está mostrando hasta el momento en Wimbledon es motivo de celebración en el mundo del tenis. El veterano jugador afrontará una complicada semifinal ante Jannik Sinner por colarse en la disputa del que sería su 'Grand Slam' número 25. Fabio Fognini ha analizado sus posibilidades en Londres, entre otros temas, un año después de su retirada del tenis profesional.

"La gente adora a Novak en todas partes, pero especialmente aquí. Ha ganado 106 partidos en Wimbledon y fue el mejor jugador de nuestra época", aseguraba el italiano, que "lo conoce muy bien". Ambos compartieron pista durante años, un rivalidad que forjó una buena relación: "Es una gran persona y es fantástico ver que todavía sigue compitiendo".

Un vínculo que se traduce en el mayor de los anhelos del italiano hacia Djokovic, como aseguró para 'Sportklub': "Mi mayor deseo es que tenga la oportunidad de ganar otro 'Grand Slam'. Estoy convencido de que esa es exactamente la razón por la que sigue jugando. Si lo conozco bien, ese sueño es lo que todavía le impulsa". Sin duda se trata de una gran oportunidad para el serbio y Sinner será la próxima prueba para el tenista más laureado de la historia en el camino hacia su octavo abierto de Londres.

Fognini desea una "pronta recuperación" a Carlos Alcaraz

Este año se está viviendo una edición agridulce de Wimbledon al no contar con la participación de Carlos Alcaraz. El murciano continúa recuperándose de la lesión sufrida en Barcelona: "Las lesiones forman parte de nuestro deporte. Estoy seguro de que él tampoco está feliz por tener que parar, pero si existe algún riesgo, lo mejor es detenerse y preparar bien el regreso".

Con el español, Fognini también mantiene una gran relación, esto acordaron al verse en Miami: "Le dije que cuando viniera a Wimbledon iría a ver su primer partido en la Pista Central. Lo habíamos hablado, pero al final llegó la lesión". Unas palabras de reconocimiento del extenista hacia Carlos, y también hacia Sinner, a quiénes quiso agradecer por su tenis estos últimos años: "Le deseo una pronta recuperación porque creo que él y Jannik están haciendo que nuestro deporte sea increíblemente emocionante. Es un auténtico placer verlos jugar".

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