La reflexión del jefe de Ducati sobre la lucha contra Aprilia: "Si han dado pasos más largos..."

Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, dice que todavía no han encontrado el 100% de las motos de Marc Márquez y de Pecco Bagnaia.

Ducati, y en concreto Marc Márquez, están en plena persecución. Siguen a las Aprilia, que son las que mandan en el mundial. Jorge Martín es líder y Marco Bezzecchi, segundo.

Y Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, está convencido de que llegarán a la pelea porque todavía les queda mucho por exprimir de esta moto 2026: "No estamos todavía al 100%, debemos hacer algún trabajo, algún ajuste. Pero estamos cerca y en algún caso hemos ganado de manera contundente. Estamos a mitad de temporada, el campeonato es largo y queremos hacer todo lo posible para ganarlo".

"No me preocupa. Pero seguro que me da más motivación para trabajar, para empujar a los míos a trabajar más. En esta persecución de los rivales hacia nosotros, las concesiones han jugado un papel importante. Pero si los demás han hecho pasos más largos que los nuestros, es normal después de tantos años de dominio", dice el italiano en palabras que publica 'Motosan' este martes.

Reconoce Gigi que están dándole muchas vueltas a las actualizaciones de la moto para alcanzar el nivel de Aprilia: "Hay que ser muy equilibrados, usar mucho la cabeza y, llegado el caso, saber retroceder si algo no va en la dirección correcta".

Martín lidera el mundial con 193 puntos, por 153 de Márquez. Segundo es Bezzecchi, a apenas siete de su compañero en Aprilia. La lucha no ha hecho más que empezar.

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