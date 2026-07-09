Ducati aplaude la gestión de Marc Márquez sobre su lesión: "Está siendo un chico inteligente"

Aprilia espera una remontada de Marc Márquez: "Un Márquez al 100% da más valor a nuestros resultados"

Davide Tardozzi asegura que Marc está sabiendo recuperarse de forma correcta, y ha advertido de los problemas que podría sufrir si no hiciese lo que está haciendo en cada carrera.

Marc Márquez continúa intentando realizar una gesta imposible. El vigente campeón del mundo tiene el objetivo de revalidar su título, pero, para ello, primero deberá completar una remontada en el campeonato que solo él es capaz de ejecutar.

Su lesión en el hombro derecho, provocada el año pasado, le ha lastrado durante el comienzo de temporada con numerosas caídas y un dolor intenso que le ha impedido correr de forma correcta. Sin embargo, el ilerdense ha vuelto a la senda de la victoria gracias a cómo está gestionando su recuperación.

"Marc no puede presionar demasiado. Ha ganado dos de las últimas tres carreras, pero la gente no entiende del todo cuánto ha sido una excepción y cuánto él ha sido un héroe. Ha hecho lo que su físico no le permitía", confiesa Davide Tardozzi, jefe de Ducati, en una entrevista para 'GPOne'.

A su vez, el jefe de los de Borgo Panigale ha incidido en la excelente gestión que está realizando el piloto de su recuperación mientras corre cada fin de semana. "Él tiene una relación de amor y odio con su herida; debe mimarla y gestionarla, pero luego, obviamente, se enfada porque sabe bien que sin ese problema podría ser aún más fuerte. Creo que Marc, siendo un chico inteligente, ve las cosas muy bien. Ha entendido cómo gestionar su cuerpo de la mejor manera", añade.

Por último, Tardozzi ha querido recalcar las dificultades que sufre Márquez para tomar "curvas a la derecha y a la izquierda". "La gente no lo cree, pero Marc tiene un problema realmente grave en el miembro derecho, tanto en el brazo como en el hombro. Nosotros en los datos vemos la diferencia de velocidad y puedo decirles que si hiciera a la derecha lo que hace a la izquierda... adiós", concluye el directivo italiano.

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