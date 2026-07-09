El jefe de Ducati desea que Marc Márquez y Valentino Rossi se reconcilien: "Ya es hora..."

Davide Tardozzi ha incidido en la necesidad de que ambos pilotos se reconcilien para cerrar un oscuro episodio del motociclismo tras 11 años de rivalidad.

Valentino Rossi y Marc Márquez pasarán a la historia de MotoGP, no solo por su destreza y los títulos ganados, sino por el fatídico episodio que protagonizaron en Malasia 2015. Una supuesta patada de 'Il Dottore' al ilerdense provocó que una simple rivalidad entre pilotos pasase a ser una guerra entre ambos.

Durante años, tanto Márquez como Rossi dejaron de hablarse y provocaron una división en el paddock de la categoría reina. Hasta ahora, ninguno de ellos ha intentado hacer las paces con el otro. Un hecho que, según el jefe de Ducati, debería solucionarse.

"Pasó lo que pasó, pero según yo, ya es hora de borrar esos malditos 2015. Entre dos talentos como Valentino, que estaba en el apogeo de su carrera, y Marc, que estaba al inicio pero ya había ganado, hubo un cruce explosivo", explica Davide Tardozzi en 'GPOne' sobre el incidente que marcó una época en MotoGP.

El jefe de los de Borgo Panigale fue un espectador de aquel incidente y asegura que ambos cometieron errores. "Según yo, con errores por ambas partes. Admitidos por Marc, no admitidos por Valentino. A mi juicio, sin hablar de porcentajes mayores o menores, simplemente errores de ambos", añade Tardozzi.

Después de 11 años, aún no se ha dado un gesto de reconciliación, un hecho que el propio jefe de Márquez valora como algo "estúpido": "Dos grandes campeones así deberían encontrarse. Yo creo que esta situación puede ser insoluble, pero es estúpido que sea insoluble. Creo que esta disputa, que ya lleva 11 años, es hora de terminarla".

Por último, Tardozzi ha reiterado la necesidad de que ambos tengan la voluntad de hablar acerca de ello, y recalca que por parte de uno de los dos pilotos existe. "Lo digo desde hace tiempo, pero se necesita la voluntad de ambos. Sé que de un lado existe; haría falta que también del otro lado. Nunca digas nunca; me lo he puesto un poco como misión. Cerrar ciertas cosas podría ser un signo de inteligencia, signo de visión de futuro y madurez", concluye el jefe de Ducati.

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