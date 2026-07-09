Sémper se pronuncia sobre la polémica de Feijóo y el "cáncer" del absentismo: "Convendría tener cautela a la hora de hacer ciertas comparaciones"

El portavoz del PP, Borja Sémper, da una rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular

¿Qué ha dicho? El portavoz del PP, que ha padecido un cáncer de páncreas, asegura que no le ha molestado la comparación de Feijóo, aunque reconoce que se trata de una palabra que "se usa para describir cosas terribles" y que hay "un paralelismo obvio".

El Partido Popular continúa aclarando las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre el absentismo laboral, al que calificó como "un cáncer". Borja Sémper, portavoz nacional del PP, aconseja cautela al hacer comparaciones de este tipo, aunque admite que a él no le molestaron las palabras de Feijóo. Sémper reconoce un problema de absentismo en España, que supone una carga financiera significativa. Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del PP, también matizó las palabras de Feijóo, explicando que el foco estaba en el posible fraude en las bajas laborales y en la necesidad de una reforma laboral, con o sin acuerdo.

El PP sigue lanzándose a matizar las palabras de Alberto Núñez Feijóo. El último en hacerlo ha sido el portavoz nacional de los 'populares', Borja Sémper, que ha advertido que "convendría tener cautela a la hora de hacer ciertas comparaciones" al ser preguntado en una entrevista en Rac1 por esa afirmación de Feijóo en la que tacha el absentismo laboral como "un cáncer".

"Es una palabra que se usa para describir cosas terribles, hay un paralelismo obvio", reconoce Sémper, que ha padecido un cáncer de páncreas, aunque admite que a él no le han molestado las palabras del líder del PP. "No podemos añadir al drama de tener que coger una baja por enfermedad que se aminore tu salario", asegura el portavoz 'popular'.

Tras la matización de las palabras de Feijóo, Sémper comenta que en España hay "un problema de absentismo detectado incluso por sindicatos". "El absentismo en nuestro país alcanza los 33.000 millones de euros y en 2018 estaba en torno a los 14.000 millones", añade. Y, aunque afirma que "no todo es fraude", destaca que esta situación provoca "una carga financiera para las empresas y para las arcas publicas notable".

Ya este miércoles, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, matizó las palabras de Feijóo, explicando que su intención era poner el foco a "cuando se puede producir fraude en esas bajas". "Hay situaciones que no están suficientemente controladas", comentaba en una entrevista en Al Rojo Vivo.

En cuanto a las declaraciones de Feijóo hablando de una reforma laboral "con o sin acuerdo", Juan Bravo ha señalado que lo que intentaba decir es que "si no lo hay, tiene que hacerse". De esta forma, ha defendido que si hay fraude no se puede cobrar el 100%, reconociendo que a lo mejor no han sido capaces de explicarlo bien y reiterando que lo que querían decir es que si no llegan a un acuerdo deben volver a sentarse hasta alcanzarlo.

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