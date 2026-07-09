Horario y dónde ver la semifinal de Wimbledon entre Novak Djokovic y Jannik Sinner

Las semifinales de Wimbledon ofrecerán uno de los duelos de mayor nivel que puede ofrecer el circuito. El mejor jugador del ranking ATP se enfrenta a todo un mito del tenis como Novak, que a pesar de ser ya el tenista más laureado de la historia, continúa a un gran nivel en busca de su grande número 25.

Jannik Sinner y Novak Djokovic serán los protagonistas de uno de los duelos de semifinales de Wimbledon. De ese duelo saldrá el primer finalista del Abierto de Londres, que se medirá por el título con el ganador de la otra semifinal entre Alexander Zverev y Arthur Fery.

'Nole' cuenta con una oportunidad crucial de colarse en la disputa por el que sería su 'Grand Slam' número 25. Por el contrario, el italiano, tratará de aprovechar su juventud para imponerse a toda una leyenda del tenis y regresar a la final de un 'major' tras su rápida eliminación en Roland Garros. Se trata de un escenario que ambos conocen bien y que, a pesar de los siete triunfos que Djokovic acumula allí, Sinner llega como defensor del título.

La ausencia de Carlos Alcaraz en el torneo también es otro de los factores a destacar, perdiendo así el torneo sobre hierba a uno de los máximos favoritos a llevárselo. Será toda una prueba de fuego para ambos tenistas por el calor que se prevé que haga en Londres estos días, algo que suele dificultar al transalpino en su rendimiento sobre la pista.

El partido podrá seguirse en directo en España a través de 'Movistar+'. Tendrá lugar este viernes 10 de julio en la Pista Central a las 14.30 horas en España. Al finalizar la semifinal, LaSexta ofrecerá el resumen y las declaraciones de los protagonistas.

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