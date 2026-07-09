Muere Bonnie Tyler a los 75 años, icono del pop-rock de los años 80

Los detalles La cantante galesa Bonnie Tyler, conocida sobre todo por su éxito 'Total Eclipse of the Heart', falleció "inesperadamente" en un hospital de Portugal, donde recibía tratamiento, informó su familia.

La cantante galesa Bonnie Tyler, famosa por su éxito 'Total Eclipse of the Heart', falleció a los 75 años en un hospital de Portugal, donde recibía tratamiento. Tyler, nacida como Gaynor Hopkins, alcanzó la fama en los años 80 trabajando con el letrista Jim Steinman. Su voz ronca, resultado de un accidente tras una operación, se convirtió en su sello distintivo. A lo largo de su carrera, Tyler lanzó 18 álbumes y fue nominada a varios premios Grammy y Brit. Residente en Portugal, fue nombrada Miembro de la Orden del Imperio Británico en 2022 por sus contribuciones a la música.

La cantante galesa Bonnie Tyler, conocida sobre todo por su éxito 'Total Eclipse of the Heart', ha muerto a los 75 años, según un comunicado publicado en su página web.

Tyler falleció "inesperadamente" en un hospital de Portugal, donde recibía tratamiento, informa su familia en la nota. "La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados al anunciar que falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal, a consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada", añaden. "Por ahora pedimos privacidad para afrontar esta tragedia", puntualiza la nota.

La artista había sido sometida hace unas semanas a una operación intestinal en el Hospital de Faro, en la región del Algarve de Portugal, país en el que residía desde hacía varios años para disfrutar de un clima más benigno que en su Gales natal.

Su legado, que incluye 18 álbumes de estudio, le llevó a optar a tres premios Grammy entre 1984 y 1995, así como a otros tres premios Brit en 1977, 1984 y 1986. Y aunque no llegó a ganarlos, su inconfundible estilo la sitúan como una de las compositoras más personales de las últimas décadas.

Un tono de voz ronco que le hacía inconfundible

El tono ronco que hacía que la voz de Bonnie Tyler fuera inconfundible fue fruto de un accidente. Tras una operación para extirparle unos nódulos en las cuerdas vocales en 1977, le indicaron que descansara la voz. Pero un día gritó de rabia, lo que alteró su voz de forma permanente.

Seis años más tarde, la cantante galesa lanzaría su canción más conocida, 'Total Eclipse of the Heart', que hacía gala de su voz ronca y fue nominada a un premio Grammy.

'Holding Out for a Hero', otra balada rock dramática, se publicó poco después, lo que ayudó a Tyler a dejar huella en la escena pop británica. Desde entonces, ambas canciones han aparecido en películas, programas de televisión y anuncios.

Tyler nació como Gaynor Hopkins en el sur de Gales en 1951, la cuarta de seis hermanos de un minero del carbón y una ama de casa.

Creció en una vivienda social de cuatro habitaciones con un gran jardín en el pueblo de Skewen, a las afueras de Swansea. "Creo que mamá y papá lo tuvieron muy difícil, criando a una familia numerosa con muy poco", declaró al periódico The Guardian en 2012.

La música era una constante en su vida cotidiana, ya fuera la que sonaba en el radiograbador o la que cantaba su madre, que entonaba arias de ópera o 'Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polkadot Bikini' mientras hacía las tareas domésticas.

A los siete años, Tyler fue a ver un musical en la iglesia local. Allí se enamoró de la canción de Irving Berlin 'There’s No Business Like Show Business', que despertó por primera vez en aquella niña tímida el deseo de actuar.

"No me atrevía a decir ni pío, y, sin embargo, había una parte de mí que anhelaba cantar delante de la gente", recordó en sus memorias, 'Straight from the Heart'.

La canción que le catapultó a la fama

Comenzó como corista cuando era adolescente, antes de publicar varios álbumes propios en la década de 1970.

Pero no fue hasta principios de la década de 1980, cuando empezó a trabajar con el letrista estadounidense Jim Steinman, cuando logró su gran éxito comercial.

Se ganó la confianza de Steinman, que por entonces ya era famoso por haber compuesto 'Bat out of Hell' para Meat Loaf, enviándole maquetas de las canciones de rock teatral que sabía que se adaptarían a su voz.

Sobre el momento en que escuchó por primera vez su composición, 'Total Eclipse', recordaba: "Supe que esa era la canción que había estado esperando toda mi vida". Grabada por Tyler, la "avalancha wagneriana de sonido y emoción", como Steinman describió la pieza, llegaría a encabezar las listas de éxitos tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos.

Con una letra impactante como "Érase una vez, me estaba enamorando, pero ahora solo me estoy desmoronando", la canción ha sido reproducida más de mil millones de veces en la plataforma musical en línea Spotify.

Ha aparecido en las películas 'Old School' y 'Bandits', en las series de televisión 'Glee' y 'Anatomía de Grey', así como en un anuncio de Mastercard.

La creación de Bonnie Tyler

A partir de la década de los noventa, tuvo más éxito en Noruega, Austria y Francia que en su propio país, aunque representó a Gran Bretaña en el Festival de Eurovisión de 2013 y fue nombrada Miembro de la Orden del Imperio Británico, por sus servicios a la música, en 2022.

Tyler se casó en 1973 con el promotor inmobiliario Robert Sullivan, su primer novio serio. «"igo muy enamorada de él y él de mí", declaró 40 años después. La pareja no tuvo hijos.

A Tyler nunca le gustó mucho su nombre de pila. Cuando le preguntaron cómo había elegido su seudónimo, explicó a BBC Radio Wales: "Cogí un periódico de gran formato y me esforcé por anotar todos los nombres propios que encontraba en una lista y todos los apellidos en otra; luego los revisé ambos y se me ocurrió Bonnie Tyler".

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