Diez mundiales
Hasta Aprilia se rinde a Marc Márquez: "Es un piloto absolutamente especial"
Massimo Rivola, jefe de Aprilia, dice que Marc Márquez se ha merecido este título de 2027.
Hay unanimidad en el paddock de MotoGP: lo que ha hecho Marc Márquez en este 2027 es de extraterrestre. Hasta Aprilia, que ha sido su rival durante todo el año con Marco Bezzecchi y Jorge Martín, se ha rendido a su actuación.
Massimo Rivola, en declaraciones a 'Sky Sports MotoGP', ha lanzado elogios al diez veces campeón del mundo de motociclismo.
"Felicidades a Marc, porque al final nosotros no podemos estar lamentándonos en esta carrera, en este fin de semana. Él durante la temporada ha hecho algo absolutamente especial, pero porque es un piloto especial, se lo ha merecido", dice Rivola.
Cree que este año les ha servido para aprender: "Es una enseñanza para nosotros, y le he dicho a Bez que para mí ha hecho la carrera más bonita de la temporada, no solo por la velocidad, sino por cómo ha sabido gestionar esa impetuosidad que al principio de la temporada le llevó a cometer errores".
Marco tuvo en su mano ser campeón con una ventaja enorme: "En Assen, por ejemplo, donde era rápido pero no logró aceptar que tenía que esperar unas vueltas; en cambio aquí ha gestionado muy bien y estoy muy contento de que ciertos errores se hayan transformado en una enseñanza ya este año, así que miramos al futuro con gran optimismo".
Aprilia se centra ahora en el mundial por equipos: "Al final el tema de constructores para nosotros es importante aunque, como ya he dicho, el sistema de puntuación habría que revisarlo, pero desde ese punto de vista ya éramos primero, segundo y tercero. Dado por hecho ese resultado, si hubiera existido la posibilidad de llevar el título de pilotos a Valencia, quizá se podía aprovechar, pero al final se cayó Moreira y por tanto era hablar de nada".
"En cualquier caso, siempre hemos dejado a nuestros pilotos libres de competir desde el inicio del año, incluidos los de Trackhouse. No quiero hacerme el purista, quizá si hubiera sido otra condición lo habríamos pensado, pero en esa condición no había motivo", cierra el jefe del equipo Aprilia.
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