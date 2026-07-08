Álex Márquez confiesa cómo su hermano Marc le impidió correr la Q2 en el GP de Países Bajos

El piloto de Gresini ha revelado cómo su hermano le recomendó de forma obligada no correr tras su caída en la práctica del viernes, debido a su reciente lesión en Barcelona.

Marc Márquez no solo ejerce su carácter de líder en los circuitos de MotoGP sobre sus rivales, sino que también sobre su propio hermano. Durante el GP de Países Bajos, Álex Márquez sufrió una leve caída en la práctica por la cual, aunque no sufrió ninguna lesión, fue obligado a no correr la Q2.

En concreto, en una entrevista concedida a 'Moto.it', el piloto de Gresini ha desvelado por qué no corrió la Q2 y cómo fue la intrahistoria de la decisión. "No vas a correr la Q2", le dijo Marc a su hermano pequeño, al verle sufrir semanas después de una grave lesión en Barcelona por la que no pudo correr tres carreras seguidas.

"En ese momento, me ayudó mucho a volver a Brno, pero fue él quien me tranquilizó, como en Assen, donde el equipo me decía: 'No corras la Q2, no corras la Q2, no corras la Q2', y yo estaba convencido de hacerlo. Después, Marc me llevó aparte y ni siquiera me dio la opción", cuenta Álex.

De esta forma, el pequeño de los Márquez revela cómo la figura de hermano mayor de Marc le impidió correr la Q2 por su seguridad, a pesar de que él se sintiese seguro y confiado de volver a pista.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido