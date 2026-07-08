Investigan la muerte violenta de una mujer y su hija tras el incendio de un piso en Mijas, Málaga

Los detalles Tras el levantamiento de los cadáveres, los agentes han confirmado que se trata de dos muertes violentas y no se descarta ninguna hipótesis.

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer de 61 años y su hija de 31, ambas españolas, cuyos cuerpos fueron hallados tras un incendio en una vivienda en Mijas, Málaga. Los servicios de emergencia acudieron al lugar en el núcleo de Las Lagunas tras recibir un aviso a las 02:15 horas sobre un incendio en la calle Tulipán. Aunque inicialmente se pensó que era un incendio, la inspección ocular reveló que se trataba de muertes violentas. La Guardia Civil no descarta ninguna hipótesis y ha desplazado una comitiva judicial para el levantamiento de los cadáveres, que serán trasladados al Instituto Anatómico Forense de Málaga.

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer de 61 años y su hija de 31, ambas de nacionalidad española, cuyos cadáveres han sido hallados la madrugada de este miércoles en una vivienda en Mijas (Málaga) en la que se ha producido un incendio.

Los efectivos de emergencia han acudido a una vivienda situada en el núcleo de población de Las Lagunas de este municipio tras ser alertados de un incendio, pero tras la correspondiente inspección ocular se ha determinado que se trata de dos muertes violentas.

La Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, no descarta ninguna hipótesis sobre las causas de la muerte de ambas mujeres, por lo que se ha desplazado una comitiva judicial para el levantamiento de los cadáveres, que serán trasladados al Instituto Anatómico Forense de Málaga.

El teléfono 112 ha recibido a las 02:15 horas un aviso de que salían llamas y humo de un piso en la calle Tulipán, ha informado el servicio dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía. Rápidamente, desde la sala coordinadora se ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a los Bomberos de Mijas.

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