"El rival de Martín por el título es Marc Márquez": la sentencia de un expiloto de Aprilia

Aleix Espargaró, quien fuera piloto de Aprilia, está convencido de que la batalla final en MotoGP será entre Jorge Martín y Marc Márquez.

Jorge Martín lidera el mundial de MotoGP. Ha adelantado a su compañero, Marco Bezzecchi, y se ha colocado en cabeza. La lucha es total. Pero Aleix Espargaró, que conoce muy bien en Aprilia, ha apostado por Marc Márquez como el gran rival de Jorge de aquí al final de la temporada.

El piloto de Aprilia tiene 193 puntos, por 153 de Márquez. Segundo es Bezzecchi, a apenas siete de su compañero en Aprilia.

Esta es la apuesta que ha hecho Espargaró en palabras que publica 'Motosan': "Marc es Marc. A pesar del mal Gran Premio de Holanda sigue muy cerca del liderato y para mí el gran rival de Jorge Martín por el Mundial sigue siendo Marc Márquez".

"Me alegro muchísimo por Jorge. Creo que este año tiene una oportunidad muy buena de conseguir algo que yo no pude, que es ser campeón del mundo con Aprilia", dice el ahora probador del equipo Honda.

¿Por qué Martín se marcha a Yamaha?

Espargaró desvela detalles de la salida de Jorge Martín de Aprilia: "Él nunca terminó de sentirse realizado al cien por cien. Quería ser el líder, el capitán de una gran fábrica japonesa y Yamaha le ha dado esa oportunidad".

"Con el cambio de reglamento puede ser una apuesta muy inteligente. Han hecho muy buenos fichajes. Tanto Jorge como Ai Ogura pueden marcar una época allí", dice.

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