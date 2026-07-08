Se completa el cuadro de los cuartos de final del Mundial 2026: todos los horarios de los partidos

Con la victoria de Suiza ante Colombia, la fase de octavos de final ha concluido, y este jueves dará comienzo a los cuartos de final con un Francia - Marruecos a las 22:00 horas.

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá ya ha concluido la fase eliminatoria de los octavos de final este miércoles de madrugada con el pase de Suiza en la tanda de penaltis ante Colombia. Con este último resultado, ya quedan definidos los cruces de cuartos de final.

Desde este jueves hasta el domingo 12 de julio, las selecciones que han pasado de ronda se enfrentarán ante sus respectivos rivales en busca de un hueco en las semifinales de la Copa del Mundo. Los combinados nacionales aún con vida en el torneo son Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza.

A las 22:00 hora española de esta noche, la selección francesa dará comienzo a la ronda de cuartos de final al medirse contra Marruecos en el Gillette Stadium, situado en Boston (Massachusetts).

Horarios de los cuartos de final

Francia - Marruecos (jueves 9 de julio a las 22:00 horas)

España - Bélgica (viernes 10 de julio a las 21:00 horas)

Noruega - Inglaterra (sábado 11 de julio a las 23:00 horas)

Argentina - Suiza (domingo 12 de julio a las 03:00 horas)

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