Escalofriante caída de Jorge Martín en Montmeló: ¡chocó contra las protecciones!

El piloto de Aprilia salió muy dolorido y apenas podía caminar: se fue al suelo en la curva 12 en el FP1.

Jorge Martín se fue al suelo en el FP1 del viernes en el Gran Premio de Cataluña. Fue en la curva 12 y acabó contra las protecciones. Una imagen muy preocupante.

El segundo clasificado del mundial de MotoGP se cayó y chocó contra las protecciones. Y se hizo daño.

Parecía aturdido al levantarse. No podía caminar.

Los comisarios le tuvieron que acompañar en un primer instante, preguntándole si se encontraba bien.

Martín rodaba en ese momento primero con el mejor tiempo por delante de Fabio Di Giannantonio y de Pedro Acosta.

Salió del box caminando

El madrileño volvió a su box y salió caminando sin problemas, levantando el pulgar y saludando a uno de los miembros de Aprilia.

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