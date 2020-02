El descanso del partido de la Super Bowl 2020 ha hecho historia con Shakira y Jennifer López. Las dos cantantes latinas protagonizaron en Miami lo que muchos han calificado como el mejor espectáculo de los últimos años en el Hard Rock Stadium.

La primera en subir al escenario fue Shakira con un vestido rojo y lentejuelas. La colombiana empezó interpretando su tema Loba con un elenco de bailarinas para continuar con Empire, un tema que cantó guitarra en mano y con una orquesta de violinistas. Ojos así, Whenever, Whatever siguieron marcando el ritmo hasta que junto a Bad Bunny cantó I Like It, Chantaje y Callaíta. Como broche final a su actuación en solitario interpretó Hips Don't Lie, para terminar dando paso a su compañera JLo.

Jennifer López comenzó su espectáculo vestida con un traje de cuero negro y cantando Jenny From the Block, para seguir con Get Right y Waiting for Tonight donde lució un espectacular atuendo con cristales. Fue justo después cuando subió al escenario J. Balvin para cantar Mi Gente junto a la artista latina. On the Floor fue otro de los temas a los que hizo repaso antes de que su hija Emme Maribel debutara con ella interpretando Let's Get Loud. Un tema al que se unió Shakira en la batería para cerrar con el Waka Waka un espectáculo histórico.