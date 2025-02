Super Bowl 2025: horario y actuación de la final de la NFL entre los Eagles y los Chiefs

Otro año más llega uno de los eventos deportivos más grandes del mundo: la Super Bowl. La final de la NFL vuelve este 2025 con el enfrentamiento entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs, la reedición de 2023, por dirimir quién levantará el trofeo Lombardi de campeón de la liga.

La Super Bowl LIX volverá a tener al equipo más en forma de los últimos años: Kansas City Chiefs. El equipo liderado por Patrick Mahomes busca su tercer título consecutivo, tras vencer en 2023 y 2024, en una hazaña que nunca nadie ha realizado en la historia de la NFL.

En esta ocasión, los Chiefs, para llegar a la final, doblegaron en la Ronda Divisional a los Houston Texans por 23-14 y en el Campeonato de Conferencia Americana se impusieron, con polémica, a los Buffalo Bills del MVP de esta temporada, Josh Allen, por 32-29.

Por su parte, los Philadelphia Eagles han llegado a la final teniendo que haber disputado un partido de playoffs más. Vencieron en la Wild Card 22-10 a los Green Bay Packers, en la Ronda Divisional se impusieron 28-22 a Los Angeles Rams y, en el Campeonato de Conferencia Nacional, batieron a los Washington Commanders por 55-23.

La gran final ha generado tanta expectación que por primera vez en la historia de la liga, el presidente de Estados Unidos (Donald Trump) asistirá a la misma.

¿Dónde se celebra la final?

La Super Bowl LIX tiene lugar en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, en el estado de Louisiana, con capacidad para 83.000 personas.

¿Quién hará la actuación del descanso?

El encargado de amenizar el descanso, en la tradicional actuación del intermedio, este año es el rapero californiano Kendrick Lamar. Tras haber compartido el foco en 2022 con otros raperos como Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg o Mary J., Lamar será este año el artista principal, acompañado del cantante SZA.

Con él, se espera que cante canciones tan famosas como 'All the stars' o 'Not Like Us' resuenen en Nueva Orleans acompañado de los característicos escenarios portátiles y efectos visuales que secundan cada actuación

¿A qué hora se disputa el partido?

El partido entre los Chiefs y los Eagles comenzará a las 0:30 horas de la madrugada que pasa del domingo 9 de febrero al lunes 10 en España.