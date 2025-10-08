"¿Reguetón en la Super Bowl? ¡Hasta dónde vamos a llegar!", Wyoming reacciona a la polémica de Trump con Bad Bunny

Wyoming analiza desde Wyoming las últimas polémicas de Donald Trump, desde el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago, hasta las críticas a la elección de Bad Bunny para el espectáculo del descanso de la Super Bowl.

El Gran Wyoming vuelve a Wyoming para analizar la actualidad de Estados Unidos desde la América profunda. Allí Sandra Sabatés le comenta que Donald Trump sigue desplegando a la Guardia Nacional por las ciudades demócratas del país.

La última es Chicago, donde se han desplegado 500 soldados con la excusa del aumento de la tensión provocada por las protestas contra las redadas antimigratorias. "Es como quejarse porque te recojan la basura en la puerta del rancho", ironiza Wyoming.

Otra de las polémicas protagonizadas por el presidente de Estados Unidos tiene como protagonista a Bad Bunny, tras criticar su elección para el espectáculo del descanso de la Super Bowl, justo cuando había criticado las redadas. "¿Reguetón en la Super Bowl? ¡Hasta dónde vamos a llegar!", reacciona Wyoming.

Otra ocurrencia de Trump es la de pedir que hagan monedas de un dólar con su cara con motivo de los 250 años de la independencia de Estados Unidos, a pesar de que existe una ley de 1866 que dicta que solo pueden aparecer en las monedas personas fallecidas. "Sería un insulto meter su cara en un carrito de la compra, se merece como mínimo el billete de 100", comenta el Wyoming 'redneck'.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.