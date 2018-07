Fecha y horarios Super Bowl 2018: todo lo que necesitas saber sobre el New England Patriots vs Philadelphia Eagles

Todo está listo para la Super Bowl. Los Eagles de Philadephia y los Patriots de Nueva Inglaterra disputarán durante la madrugada de este domingo el esperado duelo en Minnesota, donde ambos equipos intentarán alzarse con el el trofeo Vince Lombardi, nombrado así en honor a un exentrenador ganador de las dos primeras Super Bowls de la historia. El partido será transmitido por ESPN y Fox Sports en Estados Unidos.

Minneapolis acogerá el gran evento

El Bank Stadium de Minneapolis, que se comenzó a construir en 2013, será la sede donde se dispute la gran final de fútbol americano. Se trata del estadio de los Minnesota Vikings, equipo que perdió la final de conferencia y no pudo pelear el título ante su gente. La cancha está techada, costó 1.061 millones de dólares y tiene capacidad para 66.655 espectadores.

Minneapolis acogerá la Super Bowl 2018 | Agencias

Los Patriots, actuales campeones y favoritos con Tom Brady a la cabeza

New England Patriots buscará su sexto trofeo Vince Lombardi. El equipo de Boston disputará su décima final y se ha convertido en el equipo con más participaciones en una Super Bowl.

El quarterback estrella, Tom Brady, se convirtió en el jugador más exitoso de toda la NFL al ganar cinco anillos de campeón. Este año busca aumentar su legado. Llegaron a la final tras pasar por encima de los Tennessee Titans (35-14) y superar a los Jacksonville Jaguars (24-20) en la final de la conferencia americana.

Tom Brady, de los New England | Getty Images

Los Patriots son los actuales campeones después de alzarse con la victoria el año pasado en la mayor remontada hasta el momento, donde, tras ir perdiendo, consiguieron que la Super Bowl se fuera al tiempo extra por primera vez en la historia. El equipo de Brady consiguió finalmente el título y un año después, se planta en otra final con el papel de favorito.

A la tercera puede ir la vencida para los Eagles

Los Philadelphia Eagles intentarán cambiar la historia y proclamarse campeones de la NFL por primera vez en su historia, ya que a día de hoy, han disputado dos finales de la Super Bowl, y han perdido las dos. Una de ellas la perdieron precisamente frente a los Patriots, en 2005, por lo que los de Pennsylvania tratarán de tomarse la revancha en esta oportunidad.

Los Eagles llegan al partido del año en un buen momento, tras derrotar holgadamente a los Minnesota Vikings, anfitriones de la competición, que de haber llegado, habrían disputado la Super Bowl ante los suyos.

No apto para cualquier cartera

Este año se batirán todos los registros en cuanto a precios de las entradas se refiere. Serán los más caros de la historia. El precio más bajo para poder ver la Super Bowl rondará los 3.000 euros, y se podrá pagar hasta en 12 mensualidades. Aquellos que quieran disfrutar de uno de los mejores sitios para ver la gran final, tendrán que rascarse el bolsillo, pues los precios de las entradas más caras rondan los 15.000 euros, por no hablar de la reventa de última hora.

Récord de audiencia en televisión

El acontecimiento deportivo de la Super Bowl siempre es uno de los más vistos del año, y se espera que esta edición no sea menos. La Super Bowl 2017 tuvo una audiencia de 111,3 millones de espectadores, cifras muy parecidas a las de los últimos cinco años. A pesar de que la NFL ha sufrido una bajada de audiencia en los últimos años, este dato parece no afectar a la final de la Super Bowl, que siempre es un éxito asegurado para la televisión que compre sus derechos.

Cindy Crawford volverá a ser la reina de los anuncios durante la Super Bowl

Claro está que la Super Bowl es uno de los mayores escaparates comerciales del mundo del deporte. Actores como Keanu Reeves o Cindy Crawford, que ya fue protagonista en la Super Bowl de 1992, aparecerán en unos anuncios publicitarios, que se pagarán a un precio desorbitado de 6 millones de dólares por cada 30 segundos de inserción publicitaria.

Cindy Crawford volverá a protagonizar los anuncios de la Super Bowl | Getty Images

¡Se consumirán 1,35 billones de alitas de pollo en EEUU durante la Super Bowl!

Uno de los datos más curiosos de la Super Bowl es el desorbitante consumo de comida rápida que conlleva este evento deportivo. Los dueños de las empresas de restauración y de los comercios de 'fast food' se frotan las manos ante 'su particular agosto'. Se espera que más de un billón de alitas de pollo sean consumidas durante el partido entre los Philadelphia Eagles y los New England Patriots.

Actuaciones estelares de Justin Timberlake y Pink

Además del mero evento deportivo, la Super Bowl siempre se rodea del mejor espectáculo musical y visual posible. Justin Timberlake actuará durante el descanso del partido, repitiendo después de su episodio con Janet Jackson en el que retiró parte del vestuario de la cantante dejando expuesta parte del pecho de la artista estadounidense. Pink, por su parte, será la afortunada de entonar 'The Star-Spangled Banner', un himno mítico cada año en la Super Bowl.

Sylvester Stallone y Will Smith se mojan por los Eagles.

Estos dos actores de envergadura mundial son seguidores confiesos de los Eagles, y ya han manifestado públicamente su deseo de que el equipo de Philadelphia conquiste el primer trofeo Vince Lombardi de su historia.

[[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/BeYQMdljXhJ/|||Fly Eagles fly!… Like I said before I have tremendous respect for Tom Brady and the patriots but they are up against Destiny! ...The EAGLES ARE COMING !!!! Philly is the UNDERDOG that’s is Ripping into the BIG DOG and coming out the TOP DOG!!! ... All you need to do is Believe ... #johnrivoli. John@Rivoli design. Com]]