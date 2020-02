Arrolladoras. Así se mostraron sobre el escenario Shakira y Jennifer López durante el descanso de la Super Bowl, una actuación memorable que para muchos se trata de la mejor de la historia.

Shakira abrió el espectáculo dando un auténtico recital, cantando en dos idiomas, tocando varios instrumentos y sin parar un solo segundo, dejando un pedazo de cada uno de sus temas más conocidos.

También dejó el momento viral de la noche cuando sacó la lengua mirando directamente a la cámara.

Las posibles explicaciones a este gesto fueron varias, aunque de momento Shakira no se ha pronunciado al respecto. Lo que sí ha hecho ha sido agradecer a sus fans por el apoyo en "el mejor regalo de cumpleaños" posible para ella.

Shakira cantó sus grandes clásicos, como Loba, Hips Don't Lie, Whenever Wherever, Chantaje y Waka Waka, mientras que Jennifer López se decantó por sus Get Right, Waiting For Tonight, On The Floor, Ain't It Funny, Booty, Let's Get Loud.

Pese a los rumores que apuntaban a una mala relación entre ambas, lo cierto es que pareció todo lo contrario durante la actuación. Tras su show, ambas se fundieron en un abrazo que también ha sido de los momentos más aplaudidos de la noche.

Bad Bunny y J Balvin también estuvieron presentes en un show dominado por ellas, por su tremendo poderío. Todo en la gran noche de Mahomes, que ayudó a levantar la Super Bowl a los Chiefs 50 años después.