Taylor Swift desvela que no actuará en la Super Bowl por Travis Kelce: "Estoy enamorada de una persona que practica este deporte violento"

"¿Te imaginas que él estuviera ahí fuera cada semana arriesgando su vida practicando este deporte tan violento y yo me estuviera preguntando cómo sería mi coreografía?", reflexiona Taylor Swift sobre por qué no actuará en la Super Bowl.

Taylor Swift ha acudido al plató de Jimmy Fallon, a quien ha revelado más detalles sobre su pedida de compromiso. La artista ha enseñado al presentador su espectacular anillo. "Es una locura", asegura la propia Taylor Swift.

"Hizo el podcast para que no mirara por las ventanas de la casa", explica Taylor Swift, que destaca que, su ahora prometido, "había cerrado todas las cortinas y estaba muy nervioso". "Yo nunca había visto a este tipo nervioso", afirma la artista, que cuenta cómo Travis Kelce le propuso salir al jardín a tomar una copa de vino: "Yo le dije que siempre estaba dispuesta a eso". "Había convertido el jardín en un oasis secreto", asegura Taylor Swift.

Tras escucharla, Alfonso Arús destaca que el deportista ha puesto "el listón muy alto" para otros novios. Por otro lado, la cantante ha confirmado que, finalmente, no hará la actuación de la Super Bowl por su relación con Travis Kelce: "Estoy enamorada de una persona que practica este deporte, que es como un ajedrez violento".

"¿Te imaginas si él estuviera ahí fuera cada semana arriesgando su vida practicando este deporte tan violento y yo me estuviera preguntando cómo sería mi coreografía?", reflexiona la cantante, que explica que esta decisión no tiene que ver con su novio, a quien "le encantaría que lo hiciera".

