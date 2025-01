¿Quién actuará en la Super Bowl 2025? Estos son los artistas principales del 'Halftime Show'

La Super Bowl es más que un evento deportivo; es una fiesta cultural que paraliza Estados Unidos y capta la atención del mundo entero. La edición de 2025 promete no ser la excepción.

La Super Bowl no es solo la final de Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), sino un fenómeno social que se vive tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Es el evento deportivo más importante del año, una fiesta cultural que paraliza el EEUU y que consigue una audiencia de más de cien millones de espectadores.

Tanto el enfrentamiento en el campo de los dos mejores equipos de entre los 12 de la competición, como el espectacular show que se organiza para el medio tiempo, hacen que el impacto de la Super Bowl sea impresionante cada año.

En este artículo te contamos cuándo se celebra la Super Bowl y algunos detalles sobre el esperado 'Halftime Show'. El año pasado, Usher fue el artista principal. Durante los aproximadamente 15 minutos de pausa, Usher interpretó 10 canciones en el Allegiant Stadium, con la participación de Alicia Keys, Will.i.am, Lil Jon y Ludacris.

Horario y dónde ver la SuperBowl en España

Para muchos en España la Super Bowl supone todo un ritual nocturno para disfrutar solos o en compañía. La edición LIX tendrá lugar el domingo 9 de febrero de 2025 en el Caesars Superdome de Nueva Orleans. En horario peninsular español, el partido comenzará alrededor de las 00:30 de la madrugada del lunes 10 de febrero.

La retransmisión del evento estará a cargo de la cadena FOX en Estados Unidos, mientras que en España podrá seguirse a través de las plataformas de streaming o cadenas especializadas en deportes como Movistar Plus+, que suele ofrecer cobertura completa de la Super Bowl.

Artistas principales del 'Halftime Show'

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, conocido como 'Halftime Show', es uno de los momentos más esperados de la noche. Para la Super Bowl LIX este 2025, la NFL ha anunciado que el artista principal será el icónico rapero, productor y ganador de múltiples premios Grammy Kendrick Lamar.

Lamar, quien ya actuó en el Halftime Show en 2022, expresó su entusiasmo por el evento, afirmando: "La música rap sigue siendo el género más impactante hasta la fecha. Y estaré allí para recordarle al mundo por qué. Eligieron al indicado".

El espectáculo de medio tiempo es una colaboración entre Kendrick Lamar, Roc Nation y Apple Music. La dirección creativa del show estará a cargo de pgLang, la compañía creativa fundada por Lamar y su colaborador Dave Free.

Aunque Lamar no ha anunciado oficialmente ningún invitado especial, los fans especulan sobre posibles colaboraciones. Artistas como SZA, con quien Lamar colaboró en "All the Stars" para la banda sonora de "Black Panther", o sus antiguos compañeros de escenario como Dr. Dre y Snoop Dogg, podrían hacer apariciones sorpresa

Además, el rapero Master P ha sugerido públicamente que Lil Wayne, nativo de Nueva Orleans, debería ser incluido en el espectáculo como representante de la ciudad anfitriona.

El impacto cultural y económico del Super Bowl

Con una audiencia estimada de cien millones de espectadores, el Super Bowl es mucho más que un simple partido de fútbol americano. Es un evento que tiene un impacto significativo en la economía y la cultura estadounidense. Curiosamente, se espera más de 18 millones de estadounidenses se declaren "enfermos" para no trabajar al día siguiente del evento.

La Super Bowl también es conocido por sus costosos espacios publicitarios. Los anunciantes pagarán entre 6,5 y 7 millones de dólares por un espacio publicitario durante la transmisión, lo que demuestra el enorme alcance y la influencia del evento

Además, el día del Super Bowl es el segundo día del año con mayor venta de comida y bebida en EEUU, solo superado por el Día de Acción de Gracias. Se espera que se consuman más de 50 millones de cajas de cerveza y 1.400 millones de alitas de pollo durante el evento.

Ya seas un aficionado al fútbol americano, un amante de la música o simplemente alguien que disfruta de la tradición, la Super Bowl 2025 promete ofrecer algo para todos.