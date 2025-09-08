La dura crítica de Jorge Lorenzo a Pecco Bagnaia en Montmeló: "Horrible, una verdadera pesadilla..."

El tricampeón del mundo de MotoGP analizó la dura situación que atraviesa el piloto italiano de Ducati después de que firmara su peor clasificación en los últimos 3 años durante el GP de Cataluña.

El GP de Cataluña parecía ser el destino donde Marc Márquez podría perder la racha de catorce victorias consecutivas ante su hermano Álex Márquez. El pequeño de la familia dominó las pruebas y consiguió la pole en la 'qualy' de cara a la carrera del domingo.

Sin embargo, en la carrera al sprint, a pesar de salir desde la primera posición y llegar al tramo final de la carrera con una ventaja contundente respecto a su hermano Marc, se fue al suelo en una inesperada y frustrante caída que provocó que se repitiera la historia de siempre.

Y la historia de siempre, últimamente, implica ver a Pecco Bagnaia en dinámica desastrosa. El piloto italiano va de mal en peor, cuesta abajo y sin frenos, y el tricampeón del mundo de MotoGP, Jorge Lorenzo, analizó en 'DAZN' su desempeño durante los últimos GP después de que el de Ducatifinalizará la clasificación en vigésimo primera posición, su peor punto de partida de los últimos 3 años.

"Horrible, horrible, una verdadera pesadilla la que está viviendo PeccoBagnaia, sobre todo en esta carrera que ha ido mucho peor de lo esperado. Nula confianza entrando en curva, parece que nada funciona en el box de Pecco en este momento", sentenciaba el pentacampeón balear.

En la carrera del domingo, Álex Márquez se impuso finalmente a su hermano para evitar el octavo doblete consecutivo y romper la racha de quince victorias consecutivas de Marc. Bastianini acompañó a los Márquez en el podio y Pecco Bagnaia terminó la prueba en séptima posición.